武漢市衛生健康委員會5日發佈最新公告稱，截至當日早上8時，當地不明原因的病毒性肺炎確診人數為59例，其中重症患者為7例。初步調查顯示，沒有發現明確的人傳人證據，且已排除傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。

上述公告內容稱，截至2020年1月5日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。在59例患者中，病例最早發病時間為2019年12月12日，最晚發病時間為12月29日；已經追蹤到163名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

流行病學調查顯示，部分患者為武漢市華南海鮮城（華南海鮮批發市場）經營戶。截至目前，初步調查顯示，沒有發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。此外，已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。病原鑑定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

目前，武漢市在國家和湖北省的支持下，已經進行一系列的防控措施，包括：全力救治患者，對所有病例均展開隔離治療。此外，華南海鮮城已採取休市措施，並展開環境衛生處置，整體防控工作正有序進行。

(工商 )