蔡英文總統今晚至新莊體育場參加民進黨新北市第四選區立委候選人吳秉叡造勢晚會，蔡英文致詞時暗指國民黨反對政府改革，讓台灣分崩離析，呼籲選民用三張選票，民進黨總統連任、立委過半、改革繼續。

吳秉叡造勢晚會現場集結超過3萬名支持者，蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、立委呂孫綾、蘇巧慧、吳琪銘、等人皆到場，全場「凍蒜」、「台灣要贏、新北要贏」聲浪不斷，展現團結勝選氣勢。

蔡英文表示，這些時間，有一股力量不斷反對政府提出的改革，包括年金改革、能源改革、婚姻平權、反滲透法等等，「我們往前走，有一股力量要把台灣往後拉，把台灣弄得分崩離析。」

她強調，2020台灣要贏，是台灣的主權尊嚴、民主自由要贏，是人民的進步價值、台灣的團結要贏，每一張選票，是決定台灣的改革能否走下去的關鍵，呼籲大家1月11日出門投票，讓全世界看到台灣的選擇，走向民主自由。

(中時 )