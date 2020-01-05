蔡依林《Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會 台北站 》慶功記者會。(粘耿豪攝)

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會5日迎來嘉賓五月天，中場Jolin走向延伸台獻唱〈天空〉，背後主舞台驚喜出現五月天，滿場萬人尖叫聲不斷！Jolin昨穿高衩鑲鑽禮服，大秀左側及腰性感美腿問五月天：「你們之前都看我穿比較露，那有看過我的跨下嗎？」嚇得五月天說不出話，阿信直呼「我整個ㄎ一ㄤ掉了」！

五月天昨晚剛結束桃園11場演唱會，今義氣相挺Jolin演唱會，阿信表示每天演唱會結束後，馬上上IG欣賞Jolin演唱會的造型，Jolin問：「今天這個（造型）喜歡嗎？我現在上面都包很緊，然後露下面，可以嗎！」只見阿信愣住說不出話，斷斷續續回應「嗯、嗯」！一旁瑪莎及怪獸趕緊接話：「我們現在驚嚇指度100，眼神必須一直往前，不敢亂看。」

阿信表示之前看Jolin的演唱會造型，有可愛、有性感，特別注意到她其中一套紅色薄紗性感火辣造型，阿信說：「我當時心想如果上台時公主是穿那套，不得了！整個唱的音會都是歪的！」慶幸今晚擔任喜賓，「不是在紅色那套上」，Jolin聽聞問：「你是不是在想要看ＸＸ（胸罩）還是內褲！」雙方隨後合唱〈愛情的模樣〉，唱到歌詞「你的可愛模樣」，阿信深情望著Jolin，她則親密地搭著阿信肩膀、手牽手合唱，今晚第八度同台，曖眛氣氛依舊。

今是Jolin台北演唱會最後一場，她不捨地對歌迷喊話：「你知道人很奇怪，第一場的時侯期待最後一場，最後一場的時侯期待它不要結束，今天我想要多聽到一點你們的聲音。」特別的是，Jolin今在台上拋驚喜震撼彈，宣布高雄演唱會加開5月9、10日二場，屆時將挑戰連唱五場雄蛋。羅志祥、林志穎、艾怡良、邵雨薇、郭靜、高爾宣等人今到場欣賞。

Jolin今晚邀五月天擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

Jolin今晚邀五月天擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

Jolin今晚邀五月天擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

(中時 )