黑鷹直升機失事， 國民黨總統候選人韓國瑜指「台灣中邪了、國運不昌隆」， 蔡英文總統今天予以譴責，她說，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害，要求韓國瑜道歉。

蔡英文在臉書表示，當國人為國軍將士的殉職全民一體、同感哀傷的時刻，韓國瑜市長卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語來消費將士的犧牲，「相信全體國人都無法接受這樣的話語，而同感憤慨」。

她要正告韓國瑜市長和國民黨陣營：不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。

她說，台灣的國運，一直都繫於2300萬全體國人的共同努力、團結奮起。她也要說，台灣的未來，絕不能有一個失格的領導者，會用輕蔑失格的語言，來消費踐踏人民的傷痛，造成台灣社會的紛擾不止、國家的前景堪憂。「韓市長離譜的言行，應該深切反省，向家屬、國軍與國人道歉」。

(中時 )