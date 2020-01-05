台中第三選區立委候選人楊瓊瓔5日晚間在后里夜市舉辦贏回后里造勢晚會，包括台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、市議員謝龍介均到場助講，不滿「民進黨全黨打一人！」顏清標怒批《反滲透法》，要讓民進黨下台，高喊「台灣、台灣、台灣，翻、翻、翻！」

顏清標抨擊蔡英文急著搞《反滲透法》，就是要讓中共的習近平抓狂，就像炸彈綁在身邊一樣，看臉書、網軍楊蕙如就知道，害死駐大阪辦事處長蘇啟誠，《反滲透法》只有民進黨版本，還指示要在12月31日通過，這樣的政黨要讓他下台。

顏清標說，楊瓊瓔在當省議員時，他才當里長，楊省議員第二屆，他才當省議員，兩人從政時間一樣久，但他已經當阿祖了，楊還沒嫁人，所以他賺比較多，楊虧很多，把一生都奉獻給台中鄉親，疾呼大家要集中選票，將楊瓊瓔及顏寬恒送進立法院。

謝龍介表示，對手邀請吳念真站台，他個人雖相當敬佩吳的才華，但對於他的政治推薦不以為然，因為20年前吳也推薦陳水扁，結果大家有目共睹，他也痛批民進黨全黨打一人。盧秀燕則呼籲大家一定要選看的到、找得到的人，楊瓊瓔有經驗，知道怎麼解決問題。

楊瓊瓔感性訴求說，她從小在菜市場的熱鬧喧嘩中長大，有機會出來服務家鄉很開心，過去為后里爭取近百億建設，包含后里神岡快速道路、后科路開闢等，而面對空汙沒有退讓餘地，「減煤4成、燃煤機組汰舊換新」堅持到底，現任立委做不好就換人。

(中時 )