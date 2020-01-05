擠進星宇成為千字頭的會員！開箱星宇航空超讚總部

由長榮航空前董事長張國煒創辦的星宇航空即將在1月23日首航，日前開放購票，短短幾分內就讓網頁塞爆、電話也打不通，YouTuber安森為了確認是否成功訂到票，而直接前往星宇總部確認，同時他也意外得知星宇航空的貼心服務。

YouTuber安森在YT《默森夫妻》裡分享了他日前搶購星宇航首航機票的紀錄，由於首航機票短短幾分鐘就秒殺，打電話過去星宇也打不通，安森為了確認是否成功訂票、劃位以及選餐，就直接前往總部，抵達總部後，櫃台一旁展示了星宇的機上設備、周邊產品行李束帶以及班機提供的點心、撲克牌等，所有物品的設計都極具未來感，讓他都忍不住驚呼。

意外地，安森詢問了工作人員後得知，星宇航空竟然提供寶寶搖籃座位，且原本選位需要加價，若有寶寶同行則可免費，另外，原本他無法線上選擇餐點，詢問之下才得知原來寶寶餐需要直接向客服人員選擇，且寶寶的餐點可以選「斷奶餐」或者「嬰兒餐」，這讓安森直言，「我起雞皮疙瘩了，竟然有寶寶餐」！

(中時電子報)