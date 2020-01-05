一周天氣出爐了！氣象局表示，周一、周二各地都是好天氣，但到了周三時，強度逼近「大陸冷氣團」等級的冷空氣南下。周四清晨時影響最大，中部以北、東北部最低溫僅13至14度、其他地區有只有16至15度。尤其北臺灣一整天都冷，東半部、大臺北地區會有短暫雨。

周一全台各地多雲到晴的天氣型態為主，白天各地高溫約24至26度，僅東半部雲量稍多並伴隨一些零星降雨，僅夜晚後降溫快速且幅度明顯，不排除輻射冷卻現象再度出現，西半部出現13至15度之低溫。

氣象局PO出一張圖，提及未來一周的天氣狀況，指出周三時會有一股冷空氣南下，預測可能達大陸冷氣團等級。最有影響的時間點就是周三時溫度開始明顯下降，周四清晨氣溫下探，中部以北、東北部最低溫僅13至14度，其他地區有只有16至15度。尤其北臺灣一整天都冷，且在東半部、大臺北地區會有短暫雨的機率。

一直到周五、周六時，這波冷空氣才會減弱，屆時天氣回穩、溫度回升，僅東半部有局部短暫雨。

下次的東北季風增強時間預計要到1月12日了，帶來更多的水氣，除了溫度下降之外，下雨的區域也會比較廣。

(中時電子報)