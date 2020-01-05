導演吳念真現身力挺，大讚洪慈庸面對艱辛選舉不退怯，呼籲選民「支持我的乾女兒」洪慈庸。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第三選區立委洪慈庸5日舉行歸巢歲末音樂會「2020台灣勝利音樂節」，「神秘嘉賓」知名導演吳念真現身力挺，大讚洪慈庸面對艱辛選舉不退怯，呼籲選民「支持我的乾女兒」洪慈庸，兩人相擁淚灑現場，現場氣氛相當溫馨、感動。

「2020台灣勝利音樂節」最終場今在潭子甘蔗崙廣場登場，邀請饒舌歌手大支、小天王許富凱、歌手林喬安熱鬧獻唱，還有交通部長林佳龍、基隆市長林右昌現場助講並合唱《堅持》。

吳念真表示，4年前洪慈庸面對是地方政治舊勢力，相當辛苦，所有人對她的期待沒有改變，他在推薦影片中提到，這次選舉很奇怪，像是一個世代與一個世代的戰爭，他呼籲時代在改變、台灣也在改變，新的世代有很多新的思維，選民不要呆呆地坐在那、人家叫你選誰就選誰。

吳念真說，他曾問洪慈庸是否會繼續參選？慈庸回，當然要，因為當初她是背負著許多人期望出來的「年輕希望」。吳念真也舉例，「手抱孩兒，才知父母時！」自己養育子女才知道父母的辛苦，她感受肯定更深，更在乎孩子教育環境、生活安全以及未來將面對的各種問題。

吳念真指出，洪慈庸這次勇敢再度站出來參選，在龐大壓力之打這場戰，他用洪慈庸「乾爸」身分懇託大家支持，一定要將洪慈庸送到立法院繼續連任，吳念真也掛保證，「請支持我的乾女兒」，兩人在音樂會上相擁淚灑會場。

(中時 )