由於泰國國情特殊，王室受法律保護，人民議論甚至批評王室絕對是觸法，隨時會引來牢獄之災，所以沒有人敢向王室查證廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的生死以及下落。
專門追蹤泰國王室消息的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）近日推文批評泰國假民主，指正常民主國家，一個如此重要地位的女子從人間蒸發，記者會查證，人民會有疑問，政府要交代，但在泰國沒有人敢求證，就怕惹來牢獄之災。
泰國廢妃詩妮娜去年7月獲冊封為妃，但不到3個月便被廢，理由是對泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）不敬，而且根據王室公告，指她野心過大，想和王后平起平坐。近日網上傳出她已身故，而引起關注，但泰國當地沒人敢向王室求證。
馬歇爾引述消息人士指，暫時只能確認遭囚禁的詩妮娜近日被轉移到泰王的私密監獄中，不知是否仍然生還。
(中時 )
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