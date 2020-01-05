由於泰國國情特殊，王室受法律保護，人民議論甚至批評王室絕對是觸法，隨時會引來牢獄之災，所以沒有人敢向王室查證廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的生死以及下落。

If Thailand was a real democratic country, then citizens would have the right to ask what happened to Koi, and the media would investigate, and the government would have to answer their questions.



But in the fake democracy of Thailand, none of this will happen. — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) January 4, 2020

專門追蹤泰國王室消息的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）近日推文批評泰國假民主，指正常民主國家，一個如此重要地位的女子從人間蒸發，記者會查證，人民會有疑問，政府要交代，但在泰國沒有人敢求證，就怕惹來牢獄之災。

泰國廢妃詩妮娜去年7月獲冊封為妃，但不到3個月便被廢，理由是對泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）不敬，而且根據王室公告，指她野心過大，想和王后平起平坐。近日網上傳出她已身故，而引起關注，但泰國當地沒人敢向王室求證。

馬歇爾引述消息人士指，暫時只能確認遭囚禁的詩妮娜近日被轉移到泰王的私密監獄中，不知是否仍然生還。

(中時 )