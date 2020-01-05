國1北上65.2K二車相撞交疊 高齡99歲婦人死亡。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道1號北上65.2公里內側車道，5日晚間7時53分發生死亡車禍，造成1死3傷，現場為1部藍色自小客與1部計程車發生事故，兩車駕駛都是高齡駕駛人並無酒駕，現場只見計程車四輪朝天，藍色自小客則是「騎上」翻覆車體，車體嚴重損毀。

國道五楊分隊表示，當時兩輛車行駛在內側車道，計程車66歲的戴姓駕駛當天並無營業，載著高齡99歲的媽媽及老婆，到桃園楊梅地區探訪弟弟，返程要回新北永和的住家時，與71歲謝姓駕駛開的藍色自小客發生撞擊意外。

兩車疑似因撞擊力道太大，計程車整輛四輪朝天，藍色自小客更是騎上計程車上，坐在後座高齡99歲的戴姜姓老婦人，當場失去呼吸心跳，送醫急救後不治，車上戴姓駕駛妻子也受輕傷送醫。

國道警方說，有目擊者指出，當時計程車行駛在車道上，車輛搖晃明顯不穩，戴姓駕駛則自稱，身體沒有任何不適，而藍色自小客當時則是要變換車道下新屋交流道，至於事故詳細肇事原因，還要進一步釐清。

(中時 )