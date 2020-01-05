蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正指出，牛津大學博士徐永泰再爆新證據，其中一項就是，蔡論文註解格式出現未來格式；還稱英國指導教授是不能擔任學位口試的，蔡露餡了。

彭文正在《政經關不了》指出，徐永泰博士在他2019年12月8日的演講中，提出其他證據，指英國指導教授是不能擔任學位口試的，蔡英文露餡了。而指導教授更不可能告訴她，是要給一個博士學位、還是兩個博士，最後不可能頒1.5個博士。

彭文正直指，蔡英文在英國待7年的時間，美式英文是不可能過關的，英國學界是有文化優越感的。因此徐永泰博士合理懷疑，是先有中文本，然後急就章找人翻成英文版，蔡自己可能還沒看過，才會把錯了444個字的論文拿出來，不然她可能會修改一下，或者以她的程度沒辦法修改。

彭文正還點出，一般論文引用別人文章會有格式，大部分APA格式都有規定，APA格式第一版是在1944年初版；第二版是在1974年；1983年推出第三版；1994年第四版。蔡英文1983年的論文剛好跨越第三版，蔡英文1983年的論文寫的時間應該在1982年，可能引用第一版本、第二版本，若是引用第三版本，論文還出現1994年APA格式，那就太神奇了。

(中時電子報)