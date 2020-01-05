國際貨幣基金組織（IMF）最新公佈的數據顯示，截至2019年第三季，全球各經濟體央行持有的外匯存底中，人民幣資產佔比升至2.01％，創IMF自2016年10月報告人民幣存底資產以來最高水平。

人民日報5日報導，據IMF公佈的2019年第三季官方外匯存底貨幣構成季度數據，在全球官方外匯存底資產中，人民幣外匯存底資產約合2,196.2億美元，佔比由第二季的1.97％升至2.01％，超過了瑞士法郎、澳元和加拿大元。

分析人士認為，人民幣在全球央行外匯存底資產中的佔比上升，表明全球外匯存底管理機構對持有人民幣資產的興趣增加，有利於促進外匯存底資產多元化。此外，中國經濟總量佔世界經濟總量份額顯著增加，也是人民幣資產受各國央行青睞的主要動力之一。

數據還顯示，美元仍是全球佔主導地位的貨幣。近年來，各國央行都在努力實現外匯儲備多元化，減少對美元的依賴。除美國聯準會以外，各國央行都在按比例減少美元計價資產，增加其他外幣計價資產，美元在全球存底貨幣總量中的份額將下降。以美元計價的外匯存底佔總外匯儲備的比例已經從2014年的66％下降到2019年第三季的61.78％。

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