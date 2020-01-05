故參謀總長沈一鳴1月2日於任內殉職是國軍首例，又值總統大選最後衝刺階段，蔡英文總統停止選舉活動3天，以最高規格追悼尊崇沈一鳴，她採取的連串處置，有高度政治意涵，分寸拿捏有獨到處，能不能轉換為選票，周六見分曉。

蔡英文在第2天（3日）召開國防軍事會議，隨即宣布追晉沈一鳴升一級上將，後來韓國瑜競辦主張其他7將士亦應追晉，國防部趕緊說，本來就是要追晉8人。

親民黨總統候選人宋楚瑜批評，在墜機後，蔡英文應該去國軍戰情中心，蔡即到衡山指揮所，並到沈一鳴的總長辦公室憑弔，府方還特別公布照片。換言之，為了避免競爭對手做文章，韓、宋說什麼，蔡就趕緊做，蔡雖說是暫停選舉動作，但仍然會注意對手言行，避免失分。

第3天（4日）蔡前往東澳嶺雷達站，說是為沈一鳴完成未完成任務。事實上，總長去偏遠山區慰勞三軍，是代國防部長與總統來看同袍，所以，並非蔡總統替沈一鳴走完最後一哩路，而是蔡總統最後還是得靠自己去探望官兵。

第4天（5日）蔡恢復選舉，韓國瑜在桃園說「台灣中邪了、國運不昌隆」後，國防部發布新聞稿，抨擊韓表達不當。其實綠營早就傾巢而出對韓猛轟，宣稱中立的國防部根本不必摻和演出。

如果軍方真做到行政中立，難道看不出綠媒故意要把沈一鳴說成是「覺醒」的外省人，沈不住眷村，而是住在本土意味濃的台北保安宮附近，借此對比韓國瑜是「眷村小混混」。綠媒並稱沈一鳴在1996年台海飛彈危機時，陪國防部長赴美，還對美方說會「戰到一兵一卒」，以對比吳斯懷。國防部對這些不實偏頗言論，卻未置一詞，任由綠營媒體帶風向消費逝者。

事實上，沈一鳴小時住在三軍大學旁小眷村，是大直國小畢業；96年台海危機，沈一鳴是中校，在法國接機幻象，沈哪有機會陪同赴美，在台海危機後才有台美正式溝通會議，即蒙特瑞會議。至於「戰到一兵一卒」是國防部長嚴德發去年在立院所說。

沈一鳴8將士殉職，國人誠心哀悼感念，蔡總統所做處置，自有穩定軍心深意，但軍人受過嚴格訓練，不會因此而軍情不穩，相信沈一鳴也是如此要求、訓練軍隊。死者為大，別再消費他了

(中時 )