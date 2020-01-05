總統大選進入最後倒數，兩屆金馬影帝秦祥林與妻子曹昌莉專程從美國洛杉磯返台，他5日接受本報專訪時坦言，此行主要就是為了投票回來，「而且我是投給韓國瑜先生！雖然他是個看起來很普通的人、還瘦得要命，但他是百年難得一見的英雄！」秦祥林自認不是政治狂熱份子也很少投票，上次投票已是2008年回來支持馬英九，「我唯二投兩次票，那次馬英九當選，希望這次韓國瑜也當選。我已經到了這年紀，不希望將來後悔沒參與這次選舉！」

秦祥林帶老婆曹昌莉專程回台支持國民黨總統候選人韓國瑜。（粘耿豪攝）

秦祥林表示，台灣是他曾經生長的地方，一路從小學、成長到工作都在這裡，雖然現在住國外，也是很關心台灣的未來發展，「大家都希望往好的方向改變。韓國瑜一路走來一直沒有很大的資源，卻一個人到高雄奮鬥，讓人看到台灣人苦幹實幹、不怕困難的精神，真的很了不起也很令人感動。這次選舉把韓國瑜送進總統府真的非常重要！」

他感嘆地說，很多人到國外打拼經常都是不得已的，還是希望有一天應該要回來熟悉的地方，在一個和平穩定的地方安居樂業，度過最後的晚年。這些年他不管去了哪裡，總覺得台灣是最有親切感的地方，如果國民黨總統候選人韓國瑜當選，他就可能開始計劃回來台灣定居。

秦祥林專程回台支持國民黨總統候選人韓國瑜。（粘耿豪攝）

他坦言一開始沒注意到韓國瑜，後來發現每次韓的造勢都獲得幾十萬人的擁戴，對方講的一些話很能打動自己，是很難得的英雄人物，「場場令人振奮，聽他講話會熱血沸騰！尤其台中那一場下著大雨的晚會更令人感動，我跟太太平常下雨吹風就不去打球了，他卻仍有幾十萬人去支持，實在太有魅力了！在我有生之年，從沒看過有一個政治人物有這麼大的魅力！」

提及韓國瑜最吸引他的特質，秦祥林說，「他就是老百姓！他不嚴肅，人很風趣，講我們很容易聽的話，有著一種責任和使命感，做起事像拼命三郎，感受到他非常希望為台灣做事，希望台灣更和諧安全、年輕下一代不要處於憂慮的將來。這也是他人生最後一個使命吧！」他認為韓國瑜講過最重要的一句話就是「重點在一個和字」，「台灣是一個很小的寶島，禁不起風浪，更別說打仗，他希望台灣安定和諧、不要挑釁、內部要和！」

對於韓國瑜屢遭抹黑攻擊，秦祥林表示，政治就是這樣，要禁得起打擊，只要坐得正就不怕，「他了不起的地方，就是能堅持頂住各種困難，這就是他的特質，很能打動人心！」

秦祥林長年住在美國，但很關心台灣未來。（粘耿豪攝）

秦祥林特別向年輕人喊話：「我小學只讀到五年級沒念完，你們念的書比我多，要用智慧思考，哪一個人帶領，才能使你們將來安穩成長、結婚、拼事業？希望你們出來投票，用理智來選擇領導人！台灣需要安定、和諧，不要生活在惶惶憂慮之中，韓國瑜會是你們值得信賴的人！」他呼籲年輕人出來投票，用智慧選個可以讓人民安居樂業、真正為台灣做事的人，「台灣已經很好，但希望更好！」

(中時 )