民進黨去年底強勢完成《反滲透法》立法，近期出現許多平民老百姓因為轉貼不利民進黨選情的貼文，就遭到警方約談，頓時「綠色恐怖」氛圍瀰漫，招惹民怨。國民黨在選前最後一星期「黃金周」集中火力，質疑民進黨迫害人民言論自由，引發共鳴，效果超乎預期。

《反滲透法》法律論述複雜，一般人不易了解，但台大教授蘇宏達因評論故宮南移而被查水表後，陸陸續續出現「李奶奶」、「陳小姐」等更多「蘇宏達們」都站出來，民進黨終於把民眾給惹火了。

過去對於言論的處理，往往都是受害人去提告誹謗或妨害名譽，檢察官才會來調查。但近來卻傳出有綠高層下公文，舞弄《社維法》，逼警察做績效，連分享網路貼文都有事，老百姓哭訴著「有這麼嚴重嗎？」

很多人一輩子奉公守法，突然被警察「查水表」，惶恐不已，被約談後發現，不過是在社群軟體按了轉貼，甚至在警察偵訊時被問「是不是韓粉」，難道是因韓粉才被約談嗎？

民進黨這種號稱「打假」的躁進手段，只會激化社會恐慌跟對立，無意間也證實、甚至放大民眾對《反滲透法》的疑慮。民進黨副祕書長林飛帆5日在臉書指控，「國民黨所稱幾名當事人，是因在網路上造謠而被檢警約談，強調造謠、傳假訊息不應被縱容，國民黨為政治操作、謀取選舉紅利而鼓勵造謠，是破壞台灣民主。」

林飛帆此時竟然有臉出來當打手？當年太陽花學運他把服貿協議打成賣台協定，不也有許多穿鑿赴會之說？他們當年要求國會先立法《兩岸協議監督條例》，他現在所服務的黨，明明已經國會過半，任期都要結束了，也沒完成，林飛帆是不是假消息的公然散播者？

言論自由是普世價值，但是恐怕在蔡英文、林靜儀、林飛帆等人的認知裡，非我族類，就不配談民主。選舉如照妖鏡，讓大家看清楚這些政客的偏頗本性。要捍衛言論自由，唯有下架民進黨，別無他途。

(中時 )