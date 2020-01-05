美國先進武器開發商通用原子公司(General Atomics)週五宣布，應用在福特級航艦( Gerald R. Ford-class aircraft carriers,CVN-78)上的先進攔阻系統(Advanced Arresting Gear ,AAG)，完成了系統疲勞測試，證實該系統可以勝任航艦最頻繁起降的忙碌狀態。

防衛世界(Defense World)報導，先進攔阻系統的疲勞測試，並不是在福特號上，而是在新澤西州萊克赫斯特的測試場(Lakehurst)進行，在該測試場上安裝著與福特號完全相同的AAG。通用原子公司在兩天內，以每分鐘降落1架F/A-18E超級大黃蜂戰機(Super Hornet)的頻率，測試AAG的承受程度。

通用原子公司電磁系統總裁史考特‧福爾尼(Scott Forney)表示：「這兩天對AAG系統是嚴格的考驗，系統幾乎每分每秒都在運作，不斷的拉伸、回復，我們成功地測試了該系統面對極端條件的能力。我們證實AAG系統可以表現的比現行的攔阻系統還要好。」

通用原子公司在新澤西州萊克赫斯特的測試場，有安裝在陸地的先進攔阻系統，該系統成功完成疲勞測試。(圖/通用原子)

與現行的攔阻系統採用4根攔阻索不同，AAG省略為3根，但是捕捉戰機的準確度卻沒有降低。

福特級超級航艦與尼米茲級最大的差異就在應用了許多最新技術，從原本的蒸氣彈射器，改成電磁射器，液壓攔阻系統也改成電磁式先進攔阻系統，還有先進彈藥升降機等等。這3套新科技，都大幅採用電磁技術，設備尺寸比以前都來的小。美國海軍希望電磁化的設備能夠發射和回收更多飛機。

但是新科技的問世初期，都有性能不穩定的毛病，AAG系統一直受到可靠性問題的困擾，在2017年國防部測試與評估辦公室所提出的海軍系統報告指出，AAG的故障率高到「令人震驚」，而電磁彈射器、升進彈藥升降機也有類似問題，導致福特號第一次海試後沒多久，必須重新回到乾船塢修理，也引發了人們對福特號是否能有效服役的質疑。

福爾尼在新聞稿中表示，通用原子將繼續努力解決重要設備的可靠性問題，並保證福特號將能在2020年可能真正運作。

(中時電子報)