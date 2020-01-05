旅居美國洛杉磯的金馬影帝秦祥林，為投總統票難得返台，他5日接受本報專訪，74歲的他笑說自己現在生活回歸簡單，平常深居簡出，朋友愈交愈少，很多老朋友都走了，因不熱衷宗教、政治，話題沒交集很難交新朋友，會約見面的也是老友居多，偶有打球是「為了活命」。前一晚他才帶著老婆曹昌莉與40多年的電影《心有千千結》導演李行、攝影賴成英、女主角甄珍以及導演好友朱延平、胡錦等人一起聚會話家常。

他說老友們聚會就是聊聊陳年往事，勾起許多回憶，席間也聽朱延平導演講起拍喜劇片的一大堆趣事，聽得大家哈哈大笑，有助延年益壽。大家還聊到希望兩岸和諧相處、金馬獎繼續辦下去，華語片有大巿場，電影才能重振。

74歲的影帝秦祥林帥氣依舊。（粘耿豪攝）

他說兩個兒子已分別31、29歲，都長大搬出去住了，一個在做房地產相關、一個在保全公司上班，身為爸爸的他不用操很多心，也覺得兒子做什麼職業、成不成功不重要，而是要一直去做、能夠養活自己。

他曾在「二秦二林」時代留下許多雋永作品、風靡無數婆媽和少女，秦祥林笑說，兒子們也從朋友那邊知道一些，有一天小兒子還突然跟媽媽說「爸爸以前結過婚呢」，「他們很少跟我聊這個，都是問媽媽」。他說，兒子已年紀不小，對演藝圈的工作沒興趣，就算有也太晚了，因為亞洲娛樂圈是年輕人的工作環境，想當偶像可能12、13歲就要開始培養、還要有個性、勤奮加上機緣，這些條件湊在一起才能養成一個明星，「而且他們對台灣不熟，已經是外國小孩！」一旁的老婆忍不住糾正：「是你不知道啦！其實兩個兒子都很喜歡台北呢！」

74歲的影帝秦祥林帥氣依舊。（粘耿豪攝）

因為自己小時候受的是打罵教育，所以他對小孩的教育採「放縱」，而且小孩在美國出生長大，美國的教育系統經過很多專家設計，重視課後活動與多元發展，所以小孩很幸福，放學不需要再上安親班、補習班，教育方式不是強迫課業要拿高分，而是鼓勵他們打球、玩音樂，自然而然會知道自己的興趣在哪裡，「我只要小孩健康，讓他們自由發展，當走偏時再推回軌道上就好」、「小孩通常跟我們的緣分就是到大學，上大學後他們有他們的世界和想法！」他笑說兒子現在常常打電話回家，卻總是問他「媽咪呢」。

秦祥林感嘆，小時候家裡窮，他是為了生活才到這圈子發展，一有機會，就像韓國瑜一樣拼命認真，「因為雖然有機會站起來，但要維持不容易！」當時他常看到前輩沒有理財計劃，導致晚年生活困難，所以一直告訴自己，電影界不是一個長久事業，把每拍一部電影當作經營一個事業，這個弄好了就再去找下一個，因有憂患意識，他要求自己不能亂花錢，一直很小心理財，「結果現在，我竟然變得不太會花錢！而且回台灣真的太好了，還會送我敬老卡，搭捷運也坐不完，還有方便的健保。所以我才會更希望台灣將來愈來愈好，新的領導人能給台灣帶來希望與和平」！

(中時 )