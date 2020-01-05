蔡英文總統今天在台南舉行首場大型造勢晚會。(崔慈悌攝)

民進黨在台南東區舉行「台南拚第一，台灣全勝利」大造勢，宣稱15萬人進場。名嘴、國民黨立委王育敏表示，藍綠周末日台南拚場，韓營大都是自發來的，並質疑蔡英文台南那一場後半段不是自發到場。

王育敏在政論節目《TVBS戰情室》表示，台南是綠營大本營，所以不能漏氣，不管怎麼樣人也要載到現場。聽說現場遊覽車滿多的，不是自發性，也不是要來看蔡英文，所以時間一到就回家。

王育敏指出，韓國瑜與民進黨的造勢場差別在哪？韓國瑜的場子很多都是民眾自發性，民眾拿著國旗揮舞，這不是安排出來的，看起來是很熱切的。民進黨自問台南這一場，前半段相信是自發性，但整個場子很大，後半段是不是都是載來的，選情有沒有那麼穩，民進黨自己要好好評估。

王育敏點出，洪秀柱那一場也是很多人，號稱5到10萬人，結果民進黨今天就喊出15萬人，這就是策略上的問題，就是我人一定要比你多，但最終還是要1月11日投票出來才算數。

(中時電子報)