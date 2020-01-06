在挑選機車時你最在乎的是什麼呢？每個人因為喜好、用途、預算考量等因素的不同，而選擇購買不同類型的車款。有人追求頂配規格、或是強大的運動性能；當然也有人天生視覺系取向，看到外觀炫就眼冒愛心；不過更多數的消費者將機車視為生活中最重要的代步工具，肩負著完成上班上課、外出吃飯，偶爾去郊外逛逛等任務，對於規格、配備不求太奢華，但必須不輸同級車才行！像這種類型的車款其實就像是生活中貼心的另一半，不但超級好相處，有顏值更有內涵，SYM推出的VIVO活力125，就屬於這種「好伴侶型車款」，讓不少網友比一比條件後，大呼：「這台我可以！」

VIVO活力125許多貼心設計被網友稱為「好伴侶型」車款，平易近人又兼顧內涵，是一台可以陪你長長久久的車款。 /圖片由SYM提供

【設計可圈可點，符合最新環保法規】

之所以會將活力125比喻為「好伴侶車款」，就是因為它的配備夠貼心，頭燈使用飛利浦H17燈具，不但照度更明亮，更具有延遲大燈開啓的全時點燈功能，一方面不必再擔心自己一時疏忽，忘記開大燈；另一方面則是在引擎開始運轉之後，大燈才會啟動，用意是為了保護電瓶，延長電瓶的壽命。引擎部分使用氣冷四行程單缸 2v引擎，搭載網路上口碑爆棚的「京濱噴射系統」，使活力125的燃燒效率更上層樓，完全符合政府最新公布但直到2021年才會正式上路的第七期環保法規。另外根據官方公布的油耗數據顯示，七期活力125每公升汽油可以跑到55.6公里，具備一級油耗規格，成為市面上最合乎環保理念的車款之一。

SYM VIVO活力125採用網路上口碑爆棚的「新一代京濱噴射系統」，除了省油又環保外，最大特色是它的運轉穩定度高、耐用度表現更佳。 /圖片由SYM提供

活力125同樣針對不同需求的顧客提供鼓剎、碟剎、ABS三種選擇，而ABS類型更採用德國 BOSCH 10 ABS系統以及BOSCH ABS輪速感知器，整合性十分優異，使車體在執行剎車停止等動作時更諧調。

【外觀設計低調時尚，配備著重細節】

稱讚活力125體貼一點也不為過，光是它的總重量僅109公斤，對於力氣比較小，不擅於立中柱的女車主來說，完全是一大福音。外觀部分既然被定位在「國民機車」角色，造型上走一種低調百搭的親民風格，無論今天看到誰坐在車位上，比如：趕打卡的上班族，或酷愛夜衝的大學生，甚至是菜籃族媽媽來騎，都不會有違和感！座椅採流線型設計，在車尾部分完美收攏，保留了國民機車的時尚感。

活力125前置腳空間寬敞，可以容納小型登機箱/圖片由SYM提供

值得一提的細節就是：前置腳空間，和前置物空間的設計。前置腳空間經特別測量，恰巧可放置小型登機箱，對於常需要出國或是搬家的車主來說，著實幫了一個大忙；前置物空間則於底部設計一個凸起裝置，不僅容得下700c.c飲料杯，還有固定杯底的作用，使飲料不致到處亂晃。最後坐墊底下的置物空間也十分寬敞，容納四分之三型安全帽綽綽有餘，但全罩式安全帽則視情況而定，建議可以帶著自己的安全帽去試放看看。

坐墊下置物空間容量超大，放置四分之三安全帽加半罩式安全帽不成問題/圖片由SYM提供

【配合車廠活動促銷，價格平易近人】

總結來說，SYM VIVO活力125身為「國民機車」果真名副其實，日常生活中的任務它都能夠紮紮實實地完成。目前全新七期活力鼓剎售價約NT$55,100元(不含牌險)，配合政府補助活動及三陽加碼汰舊換新及，最低價可到NT$43,800元，是一個既聰明且CP值相當高的選擇！

目前全新七期活力鼓剎售價約NT$55,100元(不含牌險)，配合政府補助活動及三陽加碼汰舊換新及，最低價可到NT$43,800元，是一個既聰明且CP值相當高的選擇！

(中時電子報)