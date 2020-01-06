前台大醫院范姜姓服務員，前年約女大生網友到北市西門町看電影，卻涉嫌對她下藥後，帶往附近旅館舔乳猥褻，台北地院去年判處范姜徒刑2年，緩刑4年，支付公庫10萬元。被害女大生向台北地檢署申請犯罪被害補償，檢方審議後補償15萬元精神慰撫金，並簽分「求償字案」，將依法向范姜提起民事訴訟追償。

檢方調查，2018年11月20日中午，范姜約家住桃園的女大生到西門町看電影，藉口先回台大醫院護理部處理公務，可提早至影城取票並購買飲料、爆米花。但他卻在飲料及爆米花摻入含有氟硝西泮FM2成分的鎮定安眠劑。

女大生喝下飲料及爆米花後，因藥力發作，產生頭暈、走路不穩、意識不清情形，范姜遂將女大生帶到影城附近的旅館休息，並對她舔乳猥褻，她直到翌日凌晨才因電話聲驚醒，並聯絡父母到台北車站接她返家。

女大生原以為是貧血暈眩，但父母卻察覺她意識不清、懷疑被下藥，帶她到醫院檢查，驗出氟硝西泮代謝物，報警提告。北檢去年7月起訴范姜，據了解，范姜事後已離職。

台北地院去年依藥劑強制猥褻罪判處范姜有期徒刑2年，緩刑4年，須支付公庫10萬元及接受4場法治教育課程。被害人日前申請犯罪被害補償金40萬，檢方審議後補償15萬元精神慰撫金。

(中時 )