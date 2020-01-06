醫生擁有社會地位與高收入，但環境卻相對封閉，不時會傳出醫界私生活紊亂的傳聞。如今有一名女牙醫上網爆料，自揭醫界「很亂」真相。

日前一名牙醫診所女助理在社群媒體《Dcard》發文，表示自己跟診所男牙醫發生關係後，對方表示已有女友，擺明只是想「玩玩」，但女助理不想要這樣的關係，又擔心影響工作，陷入困擾。

一名女牙醫發表「牙醫診所很亂 亂交」一文回應女牙助的文章。女牙醫表示，這種事情在牙醫界真的很常見，更說不只牙醫師，很多醫師也都這樣，尤其是整形外科的。

女牙醫說，這些醫師有錢又有時間，大部分還很年輕有體力，自然會想要在診所上狩獵，很多牙助就這樣不知不覺被騙了。這些醫師真的很可惡，因為他們大部分都會隱瞞已經結婚或是有女朋友的事實，甚至還會互相分享，看誰的妹「比較漂亮、比較好上」。

女牙醫還分享周圍案例，包括「急診室醫師到處約炮，他正牌女友也知道，睜一隻眼閉一隻眼，還到處跟他朋友炫耀」；「牙醫師隱瞞結婚的事實到處約…診所小姐跑來診所鬧，還被牙醫師說要提告」；「整形外科的醫師有一堆女朋友，其中一個還幫他生小孩 但是沒有名分」。

女牙醫最後苦口婆心勸告，「拜託各位女生之後如果遇到類似的情形一定要小心，因為通常醫師在年輕的時候早就被定下來了…女生記得保護自己」。

這篇文章引發網友熱討論，有人表示「這篇有點慢，二十年前醫學系的學生就這樣囉！」、「看完，我決定好好讀書，考上醫學系了」、「醫學圈本來就亂到爆炸，只是這次是男的被罵而已，女的根本也一堆穴癢到處趴醫師」、「有什麼好騙不騙的，有錢有權的男人本來就有魅力吸引一堆自願的，就算知道已婚還甘心當洩慾的也不嫌多」。

不過也有臺北醫學大學醫學系學生跳出來說「為什麼我們的生活，都跟這篇文章是平行線啊... 出身人稱約砲比率醫學院第一的北醫，畢業了，我們班大概也還有30個男生母胎單身，多數不是肥宅，也不是同性戀」；

「我們診所開了20幾年，現在有10幾位牙醫，年輕資深都有，從沒有過醫生和助理正常交往或是亂來的，怎麼可以妳經歷過或聽過哪幾件事，就說出這種話」。

(中時電子報)