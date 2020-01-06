居家環境清潔常需要爬上爬下，對於平常勞動較少的人來說，真的是件超級苦差事。像是要打掃天花板或高處角落，甚至是粉刷等等，除了手得舉高之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果清掃姿勢NG，再加上用力不當，就可能造成肌肉勞損而導致酸痛，每年大掃除勞損症狀的排行榜有哪些？長安醫院復健科主治醫師羅民萱剖析如下：

勞損症狀1：肩頸疼痛

◎肩頸好酸痛，手也開始麻

就羅民萱的觀察，肩頸疼痛是每到年節掃除時，婆婆媽媽們最常見的勞損症狀。因為大掃除時，長時間低頭整理或刷洗，容易造成上斜方肌的緊繃疼痛，若是合併頸椎椎間盤突出者，更可能伴隨著神經壓迫，而產生手麻的感覺，除了需藉由復健來治療，也必須改變姿勢，才能真正改善疼痛。

預防小訣竅：

髖屈代替低頭、平視好輕鬆如果要整理的東西位於低處，建議可利用髖部屈曲，身體和脖子維持一直線，代替低頭彎腰；或是拿個椅子坐下來，把需要整理的目標物，放在目光可平視的位置。尤其是頸椎前伸這種類似「烏龜頸」的姿勢，會使得頸椎壓力變成原本的數倍之多。

羅民萱指出，光是隨時注意自己頸椎的姿勢，就能有效避免肩頸疼痛，如果已經疼痛難耐，甚至出現手臂的酸麻，就得搭配復健的熱敷電療、牽引、運動伸展等項目，甚至是施以增生注射治療，才能即時對症處置。

◎肩膀夾擊，上抬就痛！？

「肩膀夾擊症候群」也是年節掃除時常見的肩部疼痛問題。羅民萱解釋，「主要是因為清潔時，肩膀重複外展抬高，例如準備年菜時，抬著平底鍋炒菜的動作，容易造成肩峰與旋轉肌袖肌腱的反覆摩擦、夾擊，進而導致肌腱疼痛發炎。肩膀高舉過頭的動作，也是造成肩膀夾擊的危險因子，例如掃除時，整理比較高的櫥櫃、天花板或是擦洗窗戶玻璃、取下高處的重物等。」

預防小訣竅：

手肘垂放兩邊，避免高舉過頭針對肩膀夾擊症候群，羅民萱建議，可以讓手肘儘量靠近身體兩側，再做大掃除等家務，避免肩膀手肘重複外展抬高；當拿高處物品時，則建議踩在穩固的椅子上再取用，避免肩膀手肘高舉過頭的動作。

勞損症狀2：手部問題

◎手指麻，手肘痛：腕隧道症候群及肘部問題

大掃除症候群的第二個常見疼痛部位就是手部，羅民萱表示，「大家耳熟能詳的『腕隧道症候群』，好發在過度使用手腕者身上，由於發炎或沾黏造成手腕的正中神經壓迫，導致手指一到四指的麻痛。」

另外，網球肘和高爾夫球肘，雖然痛的位置在手肘外側和內側，實際原因卻和手腕的過度使用有關。網球肘是手腕過度使用翹手腕的動作，如網球的反手拍；而高爾夫球肘則是反覆手腕下壓，如打高爾夫球的姿勢。由於控制手腕的肌腱附著於肘關節處，進而導致此處的肌肉發炎或疼痛，都可能在大掃除期間加劇。

預防小訣竅：

手腕持平放鬆，配戴副木舒緩由於這三種疼痛都與手腕過度使用有關，所以，除了打掃時，盡可能讓手腕維持平放伸直，與手臂維持一直線的姿勢外，還要避免長時間彎折或負重；清掃完之後，可以利用伸展和熱敷休息等方式，來幫助手腕放鬆。

羅民萱提醒，「如果已經感覺疼痛，甚至是手麻，建議儘速至復健科治療，可搭配『副木』把手腕固定在正確姿勢，以舒緩被壓迫的神經，對改善腕隧道症候群很有幫助；也建議使用超音波導引『神經解套增生注射』，可使正中神經和旁邊的組織分離，並能解除壓迫，是一個簡單有效的方式。」

◎拇指痛，手指打不開：媽媽手、板機指

大家都聽過的媽媽手，這可不只是新手媽媽的專利！羅民萱表示，媽媽手主要症狀是在拇指靠近手腕處的疼痛，通常跟拇指過度的外展或反覆使用有關，例如擰毛巾、洗衣服或用拇指滑手機等。

至於板機指則是一種手指劍鞘的發炎，當過度使用手指，造成手指肌腱和劍鞘滑車反覆摩擦後的沾黏腫脹，使得手指變得卡卡的，握拳後要聽到「咖」的一聲，手指才會彈開，就像扣板機一樣。

「如果已經產生板機指，就應該要休息並熱敷按摩，適度幫手指拉筋伸展，程度嚴重者應考慮超音波導引注射了。」羅民萱提醒。

預防小訣竅：

避免手指小關節反覆抓握，多用手臂和身體力量帶動要避免拇指過度外展、張大，並減少反覆使用單一小關節出力，可以善用洗衣機、脫水機、掃地機器人等，適度取代一些手部要很出力的家務，可別凡事都親力親為。

如果堅持一定要親手擦地，不妨盡量使用手臂和身體的力量，去帶動擦拭的動作，或改以整個手掌施力，就能避免過度傷害。

勞損症狀3：腰酸背痛，腳也麻

很多人常會在大掃除期間不小心閃到腰，感覺像是肌肉拉傷，但也有可能已經造成腰椎椎間盤突出了。羅民萱解釋，突然性的彎腰及負重，可能因為瞬間用力時，導致椎間盤突出或破裂，如果剛好壓迫到附近腰薦椎的神經，還可能伴隨麻痛，一路從屁股到大腿、小腿或足底，導致坐骨神經痛而坐立難安。

如果已經有椎間盤突出的人，打掃時更要注意避免彎腰的動作，平常也最好不要坐矮椅子。應尋求復健科醫師，接受更詳盡的檢查，進行儀器復健、牽引與核心肌群的訓練。那麼自己有空就去拉拉單槓可以嗎？羅民萱特別提醒，很多有腰椎疼痛問題的人，會想藉由拉單槓伸展舒緩脊椎，建議還是要諮詢專業醫師，指導正確的伸展動作，或使用儀器牽引治療，才不會拉到不該拉的部位，反而造成肩膀及旋轉肌袖的受傷。

預防小訣竅：

用蹲姿搬重物、弓箭步打掃大掃除搬重物時，不要直接彎腰負重，因為力矩變長，會使得腰椎負荷變成原本的數倍，千萬要盡量避免。建議可利用上身保持直立的蹲姿，將重物靠近身體之後，再用身體和大腿的力氣站起來，亦可用弓箭步的方式蹲下後再搬重物。

此外，也要避免一直彎腰掃地，羅民萱建議，不妨改以弓箭步掃地，就能減輕腰

背的負擔。

勞損症狀4：膝關節疼痛

大掃除時，婆婆媽媽們常蹲著洗東西、跪著擦地板等動作，羅民萱提醒，「膝關節於蹲跪姿之下，所承受的壓力會比上下樓梯、跑步登山來得大很多。」長時間使用蹲、跪姿擦地板，是非常傷膝蓋的行為。跪姿也可能造成膝蓋前方的滑囊發

炎，導致局部膝蓋產生紅腫熱痛的狀況，又被稱為「女傭膝」 （ h o u s e m a i d ´ sknee）。

預防小訣竅：

善用家事幫手，避免蹲跪姿羅民萱建議辛苦的婆婆媽媽們，務必善用易操作的踩踏型拖把、吸塵器、掃拖地機器人等現代科技家事好幫手。不要再跪著擦地板，讓過勞的膝蓋變成女傭膝或退化膝，真的是得不償失。

只要正確處置，就能對症緩解

羅民萱表示，針對以上骨關節、肌腱韌帶，甚至是神經壓迫造成的勞損和疼痛，只要正確處置，就能對症緩解。像是超音波導引注射增生療法，就是透過超音波導引，精準找到受損或發炎的位置，並注射高濃度葡萄糖或自體血小板血漿（PRP）。

不同於傳統施打類固醇只是消炎止痛，這種增生療法可以幫助組織增生修復，達到治療的目的。再輔以正確姿勢和復健，即可有效改善，並能避免再度復發。

每到年底，居家清潔人員因為打掃工作造成的「職業傷害」問題也不可小覷！羅民萱分享，有位病患是從事鐘點清潔的工作，她的手麻症狀已經長達四年，由於農曆年前工作量增加，只要當天清掃工作一多，晚上還會麻到睡不著。」後來經過理學、神經及超音波檢查，診斷為腕隧道症候群。除了叮囑該病患調整打掃時的姿勢及動作外，也製作副木提供她睡覺時固定手腕姿勢，並且施以四次神經解套注射，同時搭配復健療程，才讓她困擾不已的手麻症狀逐漸改善。

羅民萱提醒，每到年節一忙起來就把自身體疼痛先擺在一邊的婆婆媽媽們，一旦掃除症候群上身，務必即時復健治療和了解正確的打掃姿勢，才能大痛化小、小痛化無，開心過個好年。

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(中時電子報)