中風最令人害怕與擔心的是後遺症，一旦出現實際的傷害之後，就會造成許多不可逆的後遺症，不僅後續復健辛苦，也會造成家庭沉重的經濟負擔。其中，肌肉痙攣若沒有處理，肢體會攣縮變形，部分肌肉因長久處於過高張力下而疼痛或清潔不易而有衛生上的疑慮。

針對中風後痙攣治療方式有許多種，過去嘗試過外科手術、服用口服抗痙攣藥物或是注射「酚」來治療，但是手術風險、酚毒性以及口服藥物的全身性副作用，如嗜睡、過度無力等不適，讓部分患者寧可忍受癱瘓也不願接受治療，只能癱在床上，一輩子倚靠他人照顧生活，進而造成照護者及社會的長期負擔。

不過隨著近年來肉毒桿菌素注射肌肉技術逐漸成熟，臺北市立聯合醫院復健科吳和穆醫師指出，局部施打減少全身副作用，加上健保適應症涵蓋中風後上肢及下肢肌肉痙攣，注射後可改善肌肉痙攣症狀長達3到6個月，且可重複施打，不會因多次治療造成治療效果下降。

此外，更進一步有文獻指出，大約有15%中風存活患者發展成嚴重的中風後痙攣，若及早肉毒桿菌注射(3個月內)，將可以避免3-18月後引起畸形和攣縮疼痛；因此，經過專業醫師評估後施打肉毒桿菌素，合併積極復健便可收事半功倍之效，替中風病患的生活做好高品質把關。

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(中時電子報)