以往認為，蔬果含有豐富的纖維質、維生素、礦物質等營養素，是降低罹患慢性疾病最主要的食物來源；近期科學家發現，蔬果蘊含數千種不同的天然化合物，被譽為21世紀的維他命的「植化素」，是不可多得的養生極品！

長期以來，民眾都知道多吃蔬果可以減少慢性疾病的產生，並認為蔬果中豐富的維生素、礦物質、膳食纖維等植物營養素才是主要的關鍵；但有越來越多的營養科學家發現，蔬果中除了上述必需營養素外，還有超過將近萬種以上的營養成分逐一被發現並證實，這些營養物質就是「植化素」（phytochemicals）。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系顧問級主治醫師暨臨床組教授陳邦基形容，植化素就像植物的免疫系統，除了維持生命外，也擔任著植物生殖及護身的功用。從目前的研究來看，不同的植化素對人體也有不同的功用，包括強力的抗氧化物質，能清除自由基，活化免疫機能、調節改善免疫力；同時可輔助維生素發揮生理機能，激發體內的酵素解毒活性，調節並產生酵素，預防細胞的缺損。

另一方面，還能改善血液循環、抑制發炎及過敏，抵抗細菌及病毒感染，減少罹癌的風險；此外，也能對治療及預防慢性疾病，如高血壓、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、骨質疏鬆等有所幫助。

從醫40年，陳邦基看過太多腸癌患者，歸納原因都與飲食、環境、生活作息不規律脫不了關係。他說，以往生病吃藥很自然，但現在注重預防醫學，預防重於治療，如果能充分攝取到完整、均衡、適量的營養素，人體的細胞就會啟動再生修復的自癒力，疾病自然不藥而癒。

如今積極研究營養醫學的陳邦基認為，人體每日的營養，除了醣類、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質及水等六大類必需營養素外，還必須包括纖維質與植化素，不過，纖維質與植化素並非必要營養素，因此沒有攝取份量的參考標準，簡單來說，就是「有的話更好，但沒吃也能活得下去。」況且，自然食物的營養素多，並沒有份量的限制。

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(中時電子報)