近幾年房市景氣不佳，雙北不少區段湧現賣壓，有新莊投資客慘賠1500萬逃命，而板橋跌幅也不斷擴大，屋主平均賠12%才賣掉。對此，房產專家Sway建議，買房一定要用力砍價3成，尤其要擺出一副「愛買不買」的姿態，跟屋主輕鬆過招，才不會買貴當冤大頭。

從最新實價登錄資料來看，板橋近期成交房價跌幅擴大，平均每戶認賠12%出場。Sway在臉書貼文表示，板橋賠12%，加上開價通常加2成，換句話說，買房要狠狠殺價3成以上。

他指出，買房殺價是指實價登錄打7、8、9折，再一點一點加回去，以常見的實登價打8折，再逐步回至實登88折變成平均數。

Sway表示，很多人擔心買房變奧客，而不是買貴了，深怕買不到房子，可是滿街都是房子，買不到這一戶也不會死掉，不殺好殺滿，怎對得起自己的荷包。

他說，就算對方開價高，或是屋主、房仲喊不缺錢，你都別當一回事，真不缺錢就不會拿出來賣，也別管房仲怎麼天花亂墜形容，如果屋主愛賣不賣的樣子，你也要擺出愛買不買的態度，看誰比氣長。

「錢在你手上，屋主可是要浪費利息和管理費，到底誰該急呢？」Sway建議購屋族掌握5大技巧：

1. 很有禮貌地要買不買的。

2. 實價登錄自己查。

3. 低價打7、8、9折當出價，再一點一點加回。

4. 買不到就換別間房屋及房仲，輕鬆不須執著。

5. 別讓人知道，你到底是要，還是不要。

(中時電子報)