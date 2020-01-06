台股自12月18日創高來到12125後，持續在萬二關卡上下震盪，雖然部分外資還在休假，台股仍持續在高檔整理。年前許多人都認為外資休假，行情必定拉回整理，唯有筆者獨排眾議，仍認為看多不變，何以如此呢？因為萬般利空不敵寬鬆。

觀察近期台幣持續走強，頻頻挑戰30元關卡，而美元依舊疲弱，今年美國聯準會降息3次帶來的資金寬鬆，再加上12月13日美中第一段協議雙方已有共識，資金持續從美國流出轉戰到新興市場，尋求更好的投資標的，這波熱錢的滿溢從負利率債券已高達16兆美元，可見國際資金在美中角力下，積極尋求安全且有一定投報率的標的，而台股除了高達4%殖利率外，在往5G、高速運算、AIOT發展下，台積電在先進製程擁有絕對領先地位，也成為拉動台股的火車頭，而且台積電2019年配息高達10元，更吸引外資長期投資。

晶圓代工跨進10奈米以下，在技術以及資本的高牆下，全球僅有台積電、英特爾、三星等三家競爭廠商。其中，台積電與三星在先進製程競賽最激烈，台積電為專業的晶圓代工廠，而三星本身產品線眾多，跟客戶也是競爭關係，因此，蘋果從iPhone 6之後都委由台積電代工。

由於三星在7奈米製程不順利，讓台積電在7奈米拿下全球9成的市佔率，正當台積電7奈米產能大爆發、 5奈米今年上半年進入量產之際，即使三星近期宣布已經成功開發業界首個3奈米製程，但要超越台積電可沒那麼容易。台積電先進技術的絕對領先地位也是台股再創29年半新高的關鍵，更是後續台股挑戰歷史新高的最大推手。

整體來看，筆者認為若能維持現階段的發展，台股有機會挑戰歷史高點，在資金氾濫，以及台灣逐步建立的經濟實力下，大盤改寫30年前12682天價指日可待，此刻或許我們都將見證歷史。（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)