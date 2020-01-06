遭美軍狙殺的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）及伊拉克民兵組織人民動員指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）行事低調、小心謹慎，上周卻仍難逃美軍佈下的天羅地網，消息人士透露，恐已遭身邊人出賣，暴露了行蹤及旅行習慣。

美國成功狙殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼。

獨立媒體「中東之眼」（ Middle East Eye）4日報導，多名熟識蘇雷曼尼及穆罕迪斯的武裝份子領導人指出，蘇雷曼尼及穆罕迪斯行事低調、小心謹慎、遵守嚴格的安全規範，包括兩人都不使用如智慧型手機等現代化科技，旅行時不事先公布日期及地點，只搭乘定期航班，在機場通關時也不循正常管道通關，

陸地移動時只搭乘普通轎車，並且車上同行的人數愈少愈好。

儘管行事盡量低調、恪守安全準則，消息人士仍指出，蘇雷曼尼及穆罕迪斯很有可能早被身邊人出賣，將行蹤透露給美方，並且在攻擊行動展開前36小時就受到美軍嚴密監控。

蘇雷曼尼很有可能在2日抵達敘利亞首都大馬士革時就曝露了蹤跡。根據報導，蘇雷曼尼上周四一早就搭機從德黑蘭飛抵大馬士革，不過他並未在當地停留，反而一下飛機就搭車前往黎巴嫩首都貝魯特，與真主黨秘書長納斯拉勒（Hassan Nasrallah）會面，兩人主要就伊拉克最新情勢、協調伊朗支持的區域武裝分子行動、以及如何準備與美對抗等進行討論。

蘇雷曼尼在當天傍晚驅車趕回大馬士革，隨後搭乘原定8時20分起飛的敘利亞韃靼之翼航空公司（Cham Wings）前往巴格達，這班飛機後來因不明因素延後至晚間10時28分才起飛。

同一時間，在巴格達的穆罕迪斯已在準備接機事宜，他收到蘇雷曼尼即將抵達巴格達的消息，他手上的紙條只寫著航空公司名稱及抵達時間。穆罕迪斯原本都坐敞篷車，不過這次他要求屬下雅布瑞（Mohammed Ridha Jabri）開車到機場航廈親自接機。

報導指出，機場已布滿了親美的情報人員，因此美方早已掌握蘇雷曼尼即將抵達巴格達的消息，並且知道穆罕迪斯接機後，兩人將一起回到他在巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone）住家。報導說，巴格達國際機場自2003年以來

便升級安檢，由伊拉克情報及國安部門共同監督，英國保全公司G4S負責維安，與美國合作的伊拉克反恐部隊負責機場周邊、上空和聯外道路安全，一般旅客進出機場時，在航廈外10公里處就必須通過數個檢查哨，僅身分特殊的乘客或官員可走VIP通道，他們只需要經過一個檢查哨，事先通知乘客身分、登記車輛外觀等相關資訊即可，不過任何記錄下的資料仍會通報給相關機場安全單位、國安情報機構以及G4S。

此外，親近人士透露，如果由雅布瑞開車的話，車上乘客永遠只會是穆罕迪斯，而穆罕迪斯也只會為蘇雷曼尼接機。

巴格達時間3日凌晨0時32分，蘇雷曼尼的班機抵達巴格達國際機場，他與女婿及另外2名人員迅速坐進穆罕迪斯的座車離去，隨行行李則交由國安人員處理。

迎賓的兩台座車Hyundai Starks及Toyota Avalon離開機場後便被美軍無人機鎖定，凌晨1時45分，距離機場不遠的道路上，3枚飛彈接連轟炸座車，Hyundai Starks先遭遇襲擊，Toyota見狀後加速駛離，以至於第2枚飛彈沒有擊中，不過隨後第3枚飛彈仍突襲成功。蘇雷曼尼最後被燒成一具焦屍，僅靠著左手手指上戴著的巨大戒指辨識出身分。

熟悉內情的民兵組織領導人表示，顯然美方已買通蘇雷曼尼及穆罕迪斯身邊人，事先掌握到兩人行蹤，此次行動才能順利執行，他說，現在武裝派系領導人多 人心惶惶，因為他們不知道美方已經滲透到什麼程度，更不知道未來會發生什麼事。

(中時電子報)