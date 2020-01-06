蔣家第4代接班人蔣友柏，2003年與女星林姮怡結婚，婚後育有一對兒女，本來看似王子公主的豪門婚姻，近日卻傳出早在2018年破局，更驚爆男方疑似積欠扶養費，遭前妻提告，昔日佳偶變怨偶，令人不勝唏噓。

通靈大師江嘉葉看兩人的姻緣和面相，則表示蔣友柏個性剛柔並濟，眼神穩定有氣，是很有自信的人，鼻樑高挺無力，氣息不通，山根很弱，自我中心強烈，較少同理心，不太理會外人的評語和想法。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

江嘉葉通靈觀出，蔣友柏與前妻林姮怡前世是情敵，兩人皆為男性、條件都很優秀，也很猛烈追求欣賞的女子，最後林姮怡以有點不正當的行為奪得美人歸，讓蔣友柏很痛苦、不甘願，這痛苦的打擊遺留至他靈魂的記憶體，怨恨的心，尋求報復。

這世兩人因緣際會再度重逢、相愛，結婚，卻在婚後15年鬧翻，蔣友柏目前有新歡，日子過得愜意，林姮怡卻一個人孤單寂寞過日，男方前世的痛苦轉成林姮怡的痛苦，其內心深處的復仇不自覺已達到目的，折磨林姮怡，讓她嚐嚐被拋棄的味道。

目前看來蔣友柏在感情上很得意，事實不然，他的婚姻宮有孤寡星，有煞星，不會有美滿的婚姻，林姮怡目前雖痛苦心酸，但她下唇有氣有光點，會有第二春，若拋掉過去並勇敢走出來、走入人群，做義工社會服務或發揮自己的才華創業，必能掌握住好姻緣。

(中時電子報)