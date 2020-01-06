超強正宮，小三鬥不倒的星座…？(影/唐綺陽占星幫)

「過來人都知道，男人不只帥的會劈腿，醜的也會啊」，唐綺陽提到，因爲小三就是這麼無所不在、無孔不入。她幫大家算出這些星座最好不要惹，因為這些是「小三永遠鬥不倒」的正宮，她甚至笑虧渣男，「如果你敢背叛她，你敢傷害她，街坊鄰居都會知道你有多渣」。

星座專家唐綺陽日前接受《VOGUE》專訪表示，有5個星座的正宮就算遇到小三侵門踏戶，仍可以笑到最後；這5個星座一旦發現小三，就會讓對方死得很難看，也讓另一半沒好日子過。

1.巨蟹座

巨蟹座是「超完美嬌妻」，可以做到人見人愛，出得廳堂，入得廚房，絕對是賢妻良母的典範。唐綺陽表示，一旦巨蟹遭到老公背叛，街坊鄰居都會知道老公是渣男，她還笑虧說：「如果你願意當渣男，那你就放心的外遇吧！」

2. 金牛座

金牛座有沉穩又不可動搖的感覺，就是這一點自動的讓另外一半不太敢偷吃。金牛座的正宮老婆不會耍小脾氣，她們要耍就是大脾氣！金牛座若被小三介入家庭，會先冷靜的分析，若她評估過，你這個老公還可以留，她就會努力改進。一個金牛座願意改變自己，這是多麼難的事，這就是她對伴侶最大的誠意了。所以，當一個金牛座固執起來，捍衛這個婚姻起來，你是跑不掉的喔！

3.處女座

處女座從來不會嫌棄另一半，不用老公開口，就把所有事情都處理好。但是處女座的家庭出現小三，處女座會自我檢討，反而激發出她們的最好的狀態，不想把老公拱手讓給小三。

4.雙子座

雙子座擁有超強第六感，唐綺陽勸戒，「你不要以為你可以騙倒她，雖然平常看起來好像沒在在乎你，但其實是非常的好強的」。所以，如果伴侶有小三，雙子座是不會客氣的，可能會大吵大鬧，或用獨特的魅力把老公抓回來。不過，如果是自尊心太高的雙子座，可能會選擇不動聲色，自己痛苦在內心。

5.魔羯座

唐綺陽說，魔羯座通常都是有難同當比較久一點，有福同享的時間那就不一定了。因為魔羯座真的很能忍！不僅在家做好老婆的本分，又願意在外闖事業，讓唐綺陽忍不住問：「做到這樣是為什麼啊？」

唐綺陽加碼曝光，哪個星座碰到小三秒倒？她說是天蠍座，因為天蠍座遇到這種情況有兩種情況，一種是很快的我決定不要了，因為這人壞掉了，所以拱手讓人比較快。另一個原因讓天蠍座很快把伴侶拱手讓給小三是因為他們早就覺得苗頭不對了，而且還是忍到了邊緣，他們本來不好意思拋棄你，結果你這麼渣，終於可以拋棄你了！唐綺陽笑說，這時的天蠍座都是會想說：「好爽！所以一邊掉眼淚一邊覺得好爽，這就是天蠍變態的心理」。

(中時電子報)