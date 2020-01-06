台灣將於11日舉行總統選舉與立委選舉，日本資深媒體人池上彰4日在新年特別節目中報導台灣將舉行的總統大選很重要，選舉結果攸關日本的防衛（國防體制）是否會改變。

資深媒體人，也是知名評論家、節目主持人池上彰在特別節目「在新年教你知道」中介紹今年日本國內外的大事，其中包括這個月將舉行的台灣總統大選。

節目由池上彰與藝人來賓互動，他問來賓，一月哪一國有選舉，有藝人說出「中國」，池上彰立刻說：「中國本來就沒選舉」，後來一名資深女演員說出「台灣」。

電視螢幕上播放著現任總統、民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜的漫畫圖卡。在蔡英文的一方，寫著「與中國保持距離」，在韓國瑜的一方寫著「與中國融和」。

池上彰指著蔡英文的插圖說：「這個人是否連任攸關日本防衛（國防）體制是否會改變。」

池上彰說明，去年6月發生了世界性的大新聞，那就是香港要求民主化（反送中）示威運動。

電視螢幕上播放香港警察開槍射擊、嚴厲鎮壓的畫面。池上彰對來賓解說為何香港示威活動對台灣總統大選造成影響。他指出，蔡英文主張與中國保持距離、韓國瑜主張與中共友好，香港民主示威讓台灣民眾憂心會像香港一樣，自由會被剝奪。

節目旁白播放說：「台灣的總統如果不是蔡英文，而是親中派當總統的話，中國往太平洋進出（發展）時，日本防衛起來就可能變得孤立，所以說，台灣總統選舉可能左右日本的防衛。」

日本放送協會（NHK）昨晚報導，距離台灣總統大選不到一週，這場選戰最大焦點是與中國保持的距離，這場選舉實質上是希望連任的執政黨民進黨總統候選人蔡英文與高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜對決。

選前最後的週末（超級星期天），蔡英文來到雲林縣造勢活動助選，向選民發表演說。這次總統大選最大焦點是與企圖統一台灣的中國之間，應該保持怎樣的距離。

蔡總統表示，這幾年中國對台灣的文攻武嚇力道加強，但她絕對不會讓步，如果沒有主權的話，就無法守護民主、自由。

另一方面，韓國瑜昨天出席桃園市的造勢活動助選時表示，如果不與中國大陸進行經濟合作的話，台灣就沒有未來。

NHK報導指出，原本在「一國兩制」制度下獲准可享有高度自治的香港因中國影響力增強，自由民主價值漸失，抗議活動不斷，這使得台灣對中國的戒心增高。

(中央社)