男星柯宇綸5日下午與統促黨街頭衝突，被包圍後遭巴頭。（摘自李承龍臉書／胡欣男台北傳真）

演員柯宇綸5日下午在台北市街頭，疑似先對中華統一促進黨的宣傳車比中指，對方5、6人憤而下車包圍與他理論，雙方口角，為了南京大屠殺、向大陸道歉等議題發生激烈爭執，50歲蔣姓男子朝他後腦揮打多拳，柯慘遭「巴頭」，報警處理。因雙方都不提告，警方依社會秩序維護法裁處柯、蔣2人。

42歲男星柯宇綸在臉書還原事發經過，坦承起因是他對著路經過的統促黨選舉車比中指，車上的人也回他中指。接著統促黨成員下車把他圍起來。因他牽著單車，被對方擋住走不了，統促黨成員認為被他的腳踏車撞到，往胎後腦打了6、7拳，他只好報警處理。

他說，在警局他不打算提告，和解放棄追訴，彼此握手言和離開警局。他指出，「這是一個文明的社會，我們用選舉解決紛爭，意見不合，我們相互表達，但不應該使用暴力。」他也呼籲，接下來幾天愈靠近大選投票日愈敏感，希望大家都注意自己的人身安全，好好投下心裡神聖的選票。

柯宇綸父親是知名導演柯一正，柯一正也是現任紙風車文教基金會董事長、時代力量主席團成員。兩父子都曾參加6年前的太陽花學運，因台獨標籤被大陸封殺。

統促黨員李承龍5日也在衝突現場，他在臉書直播並轉貼PO文表示，很多事情都有因果，「我們是統促黨，不像某些政黨那麼軟弱。」強調是對方先尋釁。

(中時 )