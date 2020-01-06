LiTV立視線上影視近日舉辦「2019最受歡迎綜藝人氣王」投票活動，八強相爭，《WTO姐妹會》、《小明星大跟班》、《天才衝衝衝》、《黃金年代》、《娛樂百分百》、《型男大主廚》、《超級同學會》以及《綜藝玩很大》，投票即將邁入尾聲，由《黃金年代》暫居第一，以超高票數7萬多，領先第2名《天才衝衝衝》與《綜藝玩很大》。

許富凱身為《黃金年代》主持人之一，得知目前賽果驚喜表示：「第一次主持，我壓力其實很大，不知道自己是否能做好主持的角色，一路很感謝粉絲喜愛與支持，讓我有更多的信心覺得可以勝任。」不過俏皮的他也笑稱，謝謝「花花迷」（許富凱粉絲暱稱）強烈護主，這肯定有王彩樺的神功加持，「每次只要她一說，〈保庇〉效果都好顯著，為了這次活動她也是請求〈保庇〉，果然願望成真。」甚至還有一家人輪流徹夜投票的死忠粉絲，可見花花迷對他的忠誠及熱愛。

吳宗憲（右）與女兒Sandy一起主持《小明星大跟班》。（盧禕祺攝）

而以節目《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》雙料入圍的吳宗憲則說：「每個行業都有它的甘苦談，有時候聽到鐘聲，才知道自己只是一個撞鐘的和尚，春花秋月何時了，往事知多少，幹了快40年的行業，有時候停下來，只覺活得像『白頭宮女話當年』，不是幾句可形容。」他很感謝節目受到粉絲歡迎，更不忘肯定台灣綜藝製作團隊的巧思與多元，「不是一人能做到的，沒有大家努力，絕對不會發光。」「2019年最受歡迎綜藝人氣王」6日PM11：59截止，投票詳情請見官網。

(中時 )