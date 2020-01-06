烏干達現任總統約韋里·穆塞維尼(Yoweri Museveni)宣布挑戰徒步長征，六天內要走完長達兩百公里的中非叢林之路。

按照他的計畫，從烏干達首都坎帕拉(Kampala)出發，1月10日他將抵達西邊的小鎮畢蘭波(Birembo)，這是他在1986年藉由武力取得政權之地。

烏干達總統挑戰徒步穿越叢林路線。(Google Map)

穆塞維尼把這次長征包裝成當年革命戰役的紀念活動，但媒體一致解讀成，他是為了競選明年總統連任而作的大秀。

穆塞維尼是獨裁主義的政治強人，已經擔任烏干達總統長達33年。今年75歲的他，曾經試圖修法取消憲法對於總統候選人的年齡限制，現在更是用壯遊行動，證明他身體還可以繼續勝任總統的工作。

烏干達總統挑戰徒步穿越兩百公里非洲叢林。(來源:Museveni推特)

2021年總統大選，他要面對的挑戰者是烏干達的37歲流行巨星羅伯·申塔姆(藝名Bobi Wine)。他除了唱歌演戲之外，近年更跨足政治，宣稱自己是貧窮階級的代言人，揚言打破烏干達的強人獨裁政權。

(中時電子報)