「幸星娛樂」旗下藝人每年都會拍攝不同主題的年曆，有別於去年的時尚戲劇風，今年年曆回到演員本質，造型服裝上走休閒戶外風，經紀公司於是跟花蓮海洋樂園合作，帶著洪小鈴、曾少宗、林孫煜豪、鍾政均、楊銀豪等藝人前往拍攝，所有藝人齊聚，大合照卻獨缺邱昊奇！原來當時的邱昊奇是因遭逢父喪而不得已缺席。

邱昊奇去年底剛殺青台俄合作戲劇《20年的普拉米思》，這次經紀公司拍攝年曆照片時，他適逢父喪，不想影響團隊拍攝的他，原先還主動跟經紀人提出想照舊拍攝的想法，但公司體諒他並承諾會另外拍攝，讓他先安心處理好爸爸的後事。於是，後來他的拍攝場景便改為在火車上，意境上變成他是在出發前往樂園與大家會合的路上。

邱昊奇在車上補拍年曆照。（幸星娛樂提供）

身為家中長子的他，在爸爸走後接下家中經濟重擔，除了戲劇工作，更接了幾個優質品牌的代言合作及活動，他感謝合作單位的照顧，也打算趁著農曆年前的假期，積極補上之前因為拍戲未能欣賞的電影、戲劇，還有多部舞台劇及脫口秀，期待明年除了他擅長的喜劇外，也能多參與電影拍攝，希望能帶更多作品給大家。

林孫煜豪本身就是花蓮人，前往故鄉拍攝帥照、順便介紹花蓮的好山好水，讓他大呼：「實在太好了，小時候校外教學的回憶都回來了！」林孫煜豪去年拍攝多部公視戲劇，主演的人生劇展《風中浮沉的花蕊》將在農曆春節檔於公視播出，目前正跟胡宇威等人拍攝電視劇《王牌辯護人》，這是他首次擔當偶像劇主演，他覺得表演節奏跟以往參與的戲劇不太一樣，也算是一種挑戰，但同劇演員前輩都很照顧他，劇組感情也很好，讓他很快進入狀況，覺得非常幸福。

洪小鈴前往花蓮海洋樂園拍年曆。（幸星娛樂提供）

洪小鈴去年參與演出一部鍾孟宏監製、黃信堯導演的電影《同學麥娜絲》，雖然戲份不多，但因有陣子沒有接拍電影的她，擔心表演生疏，一確定接到角色後馬上開始做了很多角色功課，除了基本的控制飲食、健身等維持體態外，更看了十幾部關於角色的電影，還把導演過去的所有作品也反覆看了幾次，希望能更接近導演想要的表演節奏。她還特別向楊麗音、黃采儀等前輩演員請教能多做哪些演員功課能、讓自己更接近角色為表演加分。幸好拍攝非常順利，也獲得導演跟工作人員的誇獎！對於能跟金馬團隊與眾多優秀演員合作，洪小鈴覺得非常幸運，希望今年能接觸到更多不同類型的角色。

電影《致親愛的孤獨者》男主角鍾政均，之前拍攝完成的多部影視作品，包含主演的HBO影集《獵夢特工》及戲劇《月下》、《王牌辯護人》、電影《怪胎》、《你的情歌》等皆預計在今年開始陸續播出，加上過去在大陸拍攝了幾部電影累積了一些知名度，拍攝知名品牌的電器及洗髮精廣告也在地鐵站等處強力發送，他常常收到合作的導演、工作人員傳來各種他的影視作品截圖，讓他覺得很窩心且非常有成就感。

洪小鈴、林孫煜豪、楊銀豪前往花蓮海洋樂園拍年曆。（幸星娛樂提供）

曾少宗積極在日本發展，因多年學習日文有成，亦正亦邪的外型氣質加上過去超紅《惡魔在身邊》、《惡作劇之吻》等戲劇在日本累積的人氣，短期就在日本不同節目及媒體曝光且演出多部知名日劇，包含與松重豐演出《孤獨的美食家》第八季，更在《時效警察》與中島美嘉配對且與小田切讓同台飆戲，多年來也陸續為日本不同城市擔當宣傳代言人。他今年的目標是希望能到不同的地方拍攝，除了欣賞不同地方的風景，更重要的是可以吸收到不同地區的表演能量。

曾少宗在花蓮海洋樂園拍年曆。（幸星娛樂提供）

幸星的廣告小天王楊銀豪，是華裔德國人，曾在日本當過幾年模特兒，雖然因為看不出到底是哪國人的特別氣質，有滿多類型片邀約演出，但也受限中文程度無法擔當重要角色，面對太大量或艱澀的中文台詞怕影響團隊進度而遲遲不敢挑戰，不過他日常對話其實相當流暢，所以也是眾多廣告團隊指定演員，很有天后緣的他，除了跟蔡依林、張鈞甯、鄧紫棋等天后合作過不同作品外，去年更與Ella拍攝MV。

(中時 )