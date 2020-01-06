伊拉克首都遭6枚火箭攻擊 至少6人受傷 10:182020/01/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克軍方表示，首都巴格達今天遭6枚卡幽沙式火箭（Katyusha）攻擊，其中3枚射入安全戒備嚴密的「綠區」（Green Zone），這波火箭攻擊已造成6人受傷。 路透社報導，3枚火箭射入的「綠區」內有伊拉克政府大樓和各國大使館。伊拉克軍方的聲明還指出，另外3枚火箭落在附近的賈德里亞（Al-Jadriya）地區。 伊拉克警方消息人士提到，這波火箭攻擊已造成6人受傷。 (中央社) #火箭 #伊拉克 #攻擊 #受傷 #火箭攻擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 美軍遭伊拉克轟出去 川普嗆：將祭前所未見大制裁 - 時事 恐遭身邊人出賣！伊將軍死前最後36小時曝光 - 國際 衝突升溫！伊朗：鈾濃縮作業不再受核協議限制 - 國際 想知打伊朗計畫 川普要國會看這裡 - 時事 伊拉克首都遭6枚火箭攻擊 至少6人受傷 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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