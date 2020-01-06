伊拉克軍方表示，首都巴格達今天遭6枚卡幽沙式火箭（Katyusha）攻擊，其中3枚射入安全戒備嚴密的「綠區」（Green Zone），這波火箭攻擊已造成6人受傷。

路透社報導，3枚火箭射入的「綠區」內有伊拉克政府大樓和各國大使館。伊拉克軍方的聲明還指出，另外3枚火箭落在附近的賈德里亞（Al-Jadriya）地區。

伊拉克警方消息人士提到，這波火箭攻擊已造成6人受傷。

(中央社)