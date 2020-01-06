1/06-1/12｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱「國師」的星座專家唐綺陽來講這一周的運勢了！她指出，金星在水瓶座時適合參與眾人聚會、人擠人，狂歡感強。這周會眾星雲集魔羯，使得政治話題討論度高，工作上的責任壓力大。

本周六就是選舉日，唐綺陽表示，相信大家情緒一定都很緊繃，而代表國民黨的總統候選人韓國瑜和民進黨的總統候選人蔡英文都是水星人（一個雙子，一個處女），她透露稱周五(10日)中午將是2人聲勢比拚的最高潮的時候；這個時間點也是滿月，又是月巨蟹時（直到選舉結束都是月巨蟹），更容易情緒高漲。

唐綺陽同時表示，投票日當天還有天王星的叛逆能量啟動，大眾的意志傾向「另類解讀價值、金錢意義」。對此，她要大家注意金融動盪，「隨著魔羯星群各種重要相位底定，意味著長久角力、早已命定的政治趨勢揭曉」。她認為，站在大時代的關鍵點，全台灣民眾正書寫歷史，「請好好投下神聖的一票吧！」

這周也要多留意周遭變化，因為火星天蠍衝刺，交接時刻火能量強，當心刀火燙傷，遠離脾氣火爆的人及危險場所。火星進射手，關注海外事件，高知識分子、外籍人士等話題火紅，國際航空交通繁忙，射手避免火氣大或說話太直。

重要星象：金星在水瓶，眾星雲集魔羯，火星天蠍最後衝刺，火星進射手。

工作注意↓

天蠍：急躁造成衝突，有機會突破僵局

射手：有機會向大人物學習

魔羯：事情繁多需要居中協調

水瓶：有升官運，受長官青睞

桃花注意↓

金牛：沒時間維護感情，小心對方不滿

雙子：當心感情太過直接，評價兩極

天秤：受到陪伴、照顧而心存感激

雙魚：桃花滿天飛，難以選擇

財運注意↓

白羊：可能為工具破財

巨蟹：遇到調頭寸，要想辦法拒絕

健康注意↓

獅子：雜訊太多、腦袋過勞，應靜心休養

處女：別跟老毛病過不去

兩大候選人都是水星人（韓國瑜雙子座、蔡英文處女座），周五中午水日合相，更是聲勢比拼的最高潮。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)