法國著名釀酒師喬治‧杜博夫(Georges Dubœuf)一月四日晚間六時左右，因心肌梗塞病逝於法國中部Romanèche-Thorins鎮的家中，享年86歲。

杜博夫天生具有領袖魅力及行銷頭腦，於1950-1960年間創立了葡萄酒產銷平台，推廣索恩河(La Saône)產區的葡萄酒，號召了四十多位釀酒師為他效力，許多高級餐廳都是他的忠實客戶。他畢生奉獻給釀酒業，1993年他甚至將當地一座老舊的火車站打造成葡萄酒博物館，展示索恩河畔的釀酒發展歷史。

杜博夫一生中最大的商業成就，是創造了「薄酒萊日」。一開始舉辦活動，是為了將薄酒萊產區的新酒推薦給品酒人士和米其林星級餐廳，後來薄酒萊竟逐漸發展成全球的時尚風潮。從此，人們稱他為「薄酒萊教皇」。他自己的葡萄酒公司，2018年銷售了超過三千萬瓶紅酒。同業人士描述他「嗅覺敏銳、眼光獨到，永遠走在所有人前面。」

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(中時電子報)