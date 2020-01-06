10歲顏寬恒童顏曝光 上電視仿胡瓜還被巴頭（影/中天新聞）

台中第二選區，現任立委顏寬恒對上代表綠營的陳柏惟，而這2人日前不約而同都PO出自己的舊照與大家分享，也因此讓許多網友看了驚呆，引起討論。

7年級生陳柏惟的高中照，頂著中分麥當勞頭，不少人說是賴清德翻版，而顏寬恒則是秀出小時候參加綜藝節目「連環泡」的萌照，當時他才10歲，上節目和主持人胡瓜一起做鬼臉，模樣可愛萌煞許多觀眾。

顏寬恒在臉書上PO文表示「當年火紅的綜藝節目《連環泡》，我可是當過來賓呢」，還在hashtag上透露:「我記得有被瓜哥巴頭」。

原來那是1988年華視綜藝節目「連環泡」的「名人像名人」單元片段，顏寬恒模仿胡瓜的招牌鬼臉表情，後來兩人還一起做鬼臉。然後，胡瓜為了節目效果，開玩笑說：「你怎麼表演得那麼爛呢？」然後伸手輕敲了顏寬恒的後腦。

照片一出，立刻引發其他網友熱議，有人說「揪古椎欸!」、「標準的『走鐘』」、「年紀再走人會改變」。

更有許多人把焦點放在顏寬恒被瓜哥巴頭上面，打趣說「你這樣PO文爆料，瓜哥會開始失眠…」對此，顏寬恒則親回「瓜哥是長輩，被長輩巴一下也是應該的」。

(中時電子報)