在炫麗的宴會中，她總是一襲細肩晚禮服捲髮披肩，讓人不禁多看幾眼的女郎；她傾囊的豐富葡萄酒經與熱情，讓聽者捨不得起身。她是國內知名「美女品酒」師張愷芝，首次受訪，揭開她身為補教名師後代，曾是華爾街金童，因壓力大到痛不欲生，轉而開啟品酒新人生。

在「中時大樓」地下室攝影棚裡，燈光刺眼，張愷芝不厭其煩對著鏡頭解說葡萄酒的特色，該如何欣賞色澤，如何感覺尾韻……，彷彿鏡頭前坐滿聽課的學生。偶爾，額頭冒出汗珠，她會主動喊停，擦汗補妝，喝口水再繼續。

張愷芝是少見準備充分的受訪者，她事先做好妝髮，還帶了兩套服裝搭配。「這是習慣，我尊重自己的職業，希望把最完整的知識與最美好的感受，呈現給付錢上課的學生。」她說。

她是台灣首位取得英國葡萄酒與烈酒教育基金會（Wine & Spirit Education Trust, WSET）第四級文憑的品酒師，是許多大企業葡萄酒講座爭相聘請的講師，也是幾個葡萄酒競賽的評審。

張愷芝是國內許多大企業的葡萄酒講師，也會因對象不同而量身打造課程。（圖／張愷芝提供）

攝影結束後，平常只品酒卻少喝酒的張愷芝，輕抿了一口德國白酒後，在台灣執業十年的她，首度談起自己的品酒人生。

「包括我的家人在內，所有我早期的朋友，沒人想到我會走上品酒師這個領域。」

張愷芝父母都是老師，父親更是北台灣補教界名師，和多數移民家庭一樣，張愷芝與兄姊四人小學便移民到加拿大，父親則是空中飛人，從小聚少離多。

因兄姊學業優異，一路念到長春藤碩、博士，張愷芝從小就得奮力直追，讀大學「出國」去念美國紐約大學，不願留在加拿大，「因為我比較叛逆！」取得金融系、統計及作業研究系雙主修學位後，便留在紐約華爾街從事金融經理工作。

畢業於長春藤名校，但張愷芝說她不是會讀書的學霸，而是勤能補拙。（圖／張愷芝提供）

她發現，在華爾街金融界這個以西方男人為主流的世界中，葡萄酒是上流社會的共同語言。「最初是為了拓展人際關係而品酒，後來我愛上葡萄酒那種不同品種、不同年份，都有不同風味的迷人特性。」

這一份早上9點出門晚上11點回家的金童工作，張愷芝健康很快就出狀況，「我胃痛到『想去死』，看診的老醫生說，『既然你痛到可以不顧生命，為何不換個工作？』」一語驚醒夢中人，張愷芝憤而離職，轉進她迷戀的葡萄酒世界。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)