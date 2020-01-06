全球的郵務重鎮-荷蘭鹿特丹郵務中心，一月五日查獲一件內含爆裂物的郵寄包裹，這已經是本周起荷蘭郵政查獲的第八件爆裂郵包，警方要求全民保持高度警戒。

前幾天，三件問題包裹在鹿特丹郵務中心被攔截，三件在阿姆斯特丹被查獲，另一件在烏特勒支(Utrecht)。這幾件含有炸藥的包裹，外頭均貼有「警告」的字樣，寄件人不詳，收件人是當地的房地產公司、汽車經銷商，和五星級飯店。日前，馬斯垂克一間銀行也收到一封匿名的警告信，預告即將收到一個危險的包裹。

荷蘭警方宣稱，這些包裹內含的炸藥殺傷力驚人，一旦被收件者打開，後果不堪設想。荷蘭郵政公司也加派人手，全面清查包裹。然而，要搜查出所有危險包裹極其困難，荷蘭是西歐的郵務中心，每天超過7百萬封國際信件和包裹在荷蘭集散，若要一一使用科學探測儀器檢查所有郵包，幾乎是不可能的任務。

這八件爆裂包裹的收件單位，似乎都與鹿特丹的一間收債公司有所關聯，警方正依據線索全力追緝寄送爆裂物的嫌犯。

(中時電子報)