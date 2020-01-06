伊朗：鈾濃縮作業不再受核協議限制 07:252020/01/06 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊朗5日宣布，將繼續進行核濃縮作業，不再受2015年核子協議限制。圖為伊朗總統羅哈尼。（圖／路透社、伊朗總統府官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國與伊朗緊張關係升溫，伊朗政府昨（5）日宣布，將縮減2015年核子協議承諾，鈾濃縮作業將不再受到該協議限制，不過德黑蘭強調，未來仍將持續與國際原子能總署（IAEA）合作。 伊朗國營電視台昨日引述伊朗政府聲明，指出伊朗將不再受限制，並且基於自身技術需求，將持續進行核濃縮作業。 德黑蘭宣布不再遵守核協議中有關核作業的任何限制，當中包含濃縮鈾離心機的數量、濃縮鈾產量、濃縮鈾純度、核子研究及研發等限制。 同時也指出，如果美國取消對伊朗制裁，他們將迅速取消違反核協議的舉動。 (中時電子報) #伊朗 #核子協議 #鈾濃縮 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美空襲伊拉克 歐美股嚇跌油價暴漲 04:092020/01/04 財經要聞 美伊升溫 中東戰爭隨時引爆 04:102020/01/04 兩岸要聞 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 美炸死伊朗將領 陸促冷靜克制 04:092020/01/05 話題觀察 美伊衝突 專家：北京應避免介入 04:092020/01/05 話題觀察 美中東增兵 警告伊朗勿開戰 04:092020/01/05 兩岸要聞 波灣代理人戰爭 川普火上澆油 04:092020/01/05 兩岸要聞 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 國際熱門新聞 恐遭身邊人出賣！伊將軍死前最後36小時曝光 - 國際 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 伊朗：鈾濃縮作業不再受核協議限制 - 時事 沒人敢向泰國王室查證廢妃的生死與下落 - 國際 全身燒成火球！美「死神」斬首伊朗將領 影片曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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