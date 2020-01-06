美國與伊朗緊張關係升溫，伊朗政府昨（5）日宣布，將縮減2015年核子協議承諾，鈾濃縮作業將不再受到該協議限制，不過德黑蘭強調，未來仍將持續與國際原子能總署（IAEA）合作。

伊朗國營電視台昨日引述伊朗政府聲明，指出伊朗將不再受限制，並且基於自身技術需求，將持續進行核濃縮作業。

德黑蘭宣布不再遵守核協議中有關核作業的任何限制，當中包含濃縮鈾離心機的數量、濃縮鈾產量、濃縮鈾純度、核子研究及研發等限制。

同時也指出，如果美國取消對伊朗制裁，他們將迅速取消違反核協議的舉動。

(中時電子報)