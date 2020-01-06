「如果我能看得見，就能輕易的分辨白天黑夜，就能準確的在人群中牽住你的手…」視障歌手蕭煌奇的這首經典歌曲，大家一定不陌生，而目前就讀清華大學2年級的吳承澐，14歲那年突然罹患罕病，一夕間也被奪走看見世界權利。但他放下悲觀後，自薦到醫院當「音樂志工」彈琴撫慰病患。他說：「給別人能量、支持的感覺很棒！我也從中獲得自信，就是做快樂的事而已。」

吳承澐今年19歲，去年於清華大學「拾穗計畫」（特殊選才）招生裡，擊敗600多位高中生，錄取該校「清華學院學士班」，目前已大二。錄取原因除了彈得一手好鋼琴外，校方認為他擁有「逆境中向上」的不凡特質，可鼓舞人心，因此遴選他入學。

「升國3那年暑假，我突然覺得有一片很重的白霧擋住眼睛，好像窗戶沒擦乾淨，怎麼揉都沒用，家裡帶我四處求醫，最後答案是罹患了遺傳性的『雷伯氏視神經病變』，以目前醫學而言沒救了。」吳承澐回憶。

短短幾周內，他的視力從原本的1.0，迅速退化到0.01，「醫生說就是全盲，我只能看到眼角邊緣餘光，必須從零開始學習『新生活』，但我那時其實不會難過耶，只是很不爽，為什麼是我？這種100萬分之1的人才會得的病，我卻躺著也中槍！」吳承澐無奈的說。

小活潑好動又愛笑，吳承澐萬萬想不到國三那年，會突然罹患罕病。（圖／吳承澐提供）

吳媽媽回想這段過程也紅了眼眶：「我心裡很慌，為什麼一個好好的小孩會突然這樣？剛開始我比承澐還不能接受，中西醫、宗教各種方法都用盡了，還一度搞到親子關係出現摩擦。」但這個時候「奇蹟」出現了。

吳承澐靠著超強且異於常人的心理素質，幾乎沒有經歷太久的消沉，短短1、2個月後不僅接受事實，還比一般視障者更積極學習點字、靠聲音分辨事物的技能，才1年時間就浴火重生。

他甚至積極想助人，主動到慈濟、榮總…等醫院彈琴撫慰病友，「我其實沒覺得這叫『助人』耶，只是覺得給病患能量、支持的感覺很棒，而我也從中獲得自信，就是去做一件快樂的事吧。」吳承澐一臉輕鬆笑回。

清大的特殊選才招生計畫挑中吳承澐，除了琴藝外，最大原因是他擁有「逆境中向上」的人格特質。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)