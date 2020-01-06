老鷹隊42歲老將文斯卡特（Vince Carter）昨日成為NBA首位跨越4個10年（1990、2000、2010、2020）都有出賽紀錄的球員，從1998年算起，卡特的職業生涯長達23年。而中華職棒是從1990年開始，2020年球季尚未揭幕，有誰已跨越1990、2000、2010年這3個10年呢？

資深球迷最先想到的一定是「森林王子」張泰山，他的職業生涯從1996年至2015年整整20年，除了出賽1863場高居史上第1位，也是中職最多全壘打（289轟）、最多安打（2134支）、最多打點（1338分）紀錄保持人。

其次是現任味全龍總教練葉君璋，他和張泰山同一年加盟味全，一直打到2011年，亦有16個球季、出賽1369場。第3位是陳連宏，他在1997年從和信鯨隊展開職棒生涯，直到2011年在統一獅退役，前後15個球季，出賽數1245場。

第4位是楊松弦，球迷可能有點意想不到。他在1999年加盟和信鯨，後來轉到統一獅，2013年退休，球員生涯也是15年，不過出賽數959場，還不到1000場、史上僅排第28位。

第5位是剛加入富邦教練團的黃甘霖，球員生涯從1998年至2010年，13年都在統一獅渡過，共在一軍出賽894場。

還有出賽數更少、卻能跨越3個10年的球員，即效力過味全、誠泰、統一的「苦瓜」許聖杰。其職業球員生涯從1998年至2011年（2012年在獅隊二軍不計），但14年只出賽793場，在上述6人中最少。

投手的運動生命通常比較短暫，不過高建三卻從1998年加盟和信鯨起，投到2015年才在統一獅退休，球員生涯長達18年，並且跨越3個10年，而出賽636場亦居投手之冠。

高建三是唯一球員生涯（1998-2015）跨越3個10年的投手。（資料照／陳怡誠攝）

至於去年退休的中信兄弟隊「恰恰」彭政閔出賽數達1800場，僅次於張泰山，排名史上第2；但球員生涯剛好落在2001至2019年，以致19年只能跨越兩個10年。

此外，從張泰山到高建三等7人早已從球員生涯引退，2020年球季開打後確定不會有人跨入第4個10年。不過在2000-09年進入中職的球員，至今還有不少人在球場上拚戰，今年起他們也會跨入第3個10年。

(中時 )