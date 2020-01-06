東元(1504)董事長邱純枝指出，2020年在重電事業等四大成長引擎帶動下，業績將挑戰雙位數成長。東元也持續朝綠能設計發展，家電產品要百分之百達到綠能設計。

邱純枝表示，雖然家電業挑戰很多，但東元今年繼續追求成長，東元家電歷經整頓後，財務穩健，並已逐漸找到方向，變頻空調產品去年下半年起逆勢交出佳績，且空調產品已經9成採用變頻設計，今年家電產品要百分之百綠能設計，全產品8成綠能設計。

在重電部分，東元今年布局智能化，開發智慧監控，持續在南亞印度布局，提高在新興市場市占率。今年重電項目有4個成長方案，其中有3個就跟變頻相關，像是布局中壓變頻器搭配中高壓馬達、低壓變頻器、車用電機，車用電機鎖定台灣和大陸商機，預估重電成長項目占今年成長目標比重1/2以上。

在今年新產品上，東元率先推出個人化隨選配備，2020新產品除了主推節能變頻及R32環保系列，還可以針對溫度、濕度、空氣清淨度、寧靜度、或防鏽處理，做不同的組合，產品訴求以人為本，把控制權交還給消費者。

另外，東元開發「家用空調-雲端服務保養維護APP」，消費者只要按下APP上的特殊鍵，就能輕鬆啟動程式，由東元的雲端診斷偵測出空調的狀況，累積專屬的空調健康大數據，建立維修標準化、一致化。

邱純枝表示，雲端服務保養維護APP，運用科技分析運算整合，提供標準化、便利性高的維護服務，以及最佳維護方案，進而縮短處理時間；更以大數據的分析來預測使用者偏好趨勢，做為未來新產品發展方向。東元希望創造品牌差異化，提供服務標準化，並升級消費者的滿意度。

(時報資訊)