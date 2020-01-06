京城銀（2809）2019年12月獲利表現增溫、站上近10月高點，使全年表現雖受提列綠能呆帳25.1億元影響，稅前、稅後淨利仍年增9.25％、18.13％，自近7年低點恢復成長。展望今年，京城銀將積極布局企業金融及數位金融服務2大業務，推動營運成長穩健增溫。

京城銀2019年12月自結稅前獲利6.22億元、稅後淨利5.48億元，分別月增25.03％、25.9％，並較前年同期稅前虧損11.6億元、稅後虧損10.3億元大幅轉盈。稅前每股盈餘0.55元、稅後每股盈餘0.49元，優於去年11月及前年同期，為近10月高點。

合計京城銀去年第四季自結稅前獲利15.63億元、稅後淨利13.72億元，分別季增8.79％、9.3％，並較去年第四季稅前虧損8.12億元、稅後虧損7.82億元大幅轉盈。稅前每股盈餘1.38元、稅後每股盈餘1.22元，優於去年第三季及前年同期。

累計京城銀2019年自結稅前獲利39.03億元，年增9.25％，稅後淨利33.99億元，年增達18.13％。稅前每股盈餘3.43元、稅後每股盈餘2.99元，優於前年3.11元、2.51元，獲利表現恢復成長，自前年的近7年低點回升。

京城銀因連踩大同集團旗下子公司華映、綠能2地雷，分別於2018、2019年認列16.4億元、25.1億元呆帳。不過，京城銀在既有業務基礎上，積極推展各項創新金融服務方案、加速數位轉型進度，使去年整體獲利仍恢復成長。

其次，向以企業金融服務見長的京城銀，受惠台商回流、全球主要央行貨幣政策趨於寬鬆等利多，使中小企業放款占比5年來自3成跳升至超過5成，成長將近1倍，在利息及手續費收入、投資收益同步增加，帶動去年全行總資產規模放大至2800億元，維持穩健成長。

京城銀表示，截至去年底逾放比0.01％、逾放覆蓋率9917.55％、放款覆蓋率1.44％，維持強健的財務能力與資產品質，有利於強化自身數位金融轉型、多元業務開發實力，並同時做好法令遵循與內稽內控，盼在獲利與風險控管間取得良好平衡。

展望今年，為因應客戶需求並接軌全球金融發展，京城銀延續去年積極布局企業金融、數位金融服務2大業務方向，升級推出第3波美元定存專案瞄準外幣理財需求，以及針對企業用戶使用的短期活存、定存專案」，搶搭台商回流熱，盼繳出更亮麗的經營實績。

(時報資訊)