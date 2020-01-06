櫃檯買賣中心公布上櫃公司最近一年度庫藏股買回執行情形，根據統計，最近一年度(108年1月1日起至108年12月31日止)上櫃公司執行買回庫藏股計有56件(41家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有44件。

櫃買中心表示，經統計最近一年度(108年1月1日起至108年12月31日止)上櫃公司執行買回庫藏股計有56件(41家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有44件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有21件；買回庫藏股執行率低於50%者計有3件。

櫃買中心提醒，上櫃公司經董事會決議執行買回公司股份，應依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之一規定，確實依所申報之買回數量與價格執行買回，因故未買回股份者，亦應依「證券交易法」第二十八條之二第七項之規定，就未能執行買回股份之原因，於最近一次之股東會對股東說明。

為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，櫃買中心將按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

(時報資訊)