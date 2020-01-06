國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布最新飛航安全評比結果，長榮航空(2618)再度以優異的表現，連續7年登上全球前220大最安全航空公司，並獲得第三名的佳績。今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、國泰航空等國際知名航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球405家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空自開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

(時報資訊)