台企銀（2834）經亞洲大學引薦，配合信保基金共同支持，對「彰化縣白玉功德會附設彰化縣私立秀老郎綜合長照機構」辦理融資放款，協助擴大營運規模、提升服務能量，成為首家核定非營利長照服務機構專案融資的金融機構，支持政府長照10年計畫2.0。

2010年成立的彰化縣白玉功德會，在理事長邱暉智帶頭發起下，2013年起開辦「秀老郎日間照顧中心」，以「秀老郎」＋「秀家人」為樂齡品牌，建構符合在地老化的社區整合性照護體系，提供全人、全程、全方位的照顧服務網，追求實現在地老化安養。

面對台灣預計將在2025年邁入超高齡社會，台企銀董事長黃博怡響應政府「長青長、長照短」理念，2018年5月贊助高雄市旗山區糖廠社區發展協會、成立首家「銀髮樂齡學堂」，截至去年底累計已贊助設立12家，熱心公益足跡遍布全台。

此次亞洲大學供應鏈金融新創團隊「聯融智慧」協助輔導「彰化縣白玉功德會附設彰化縣私立秀老郎綜合長照機構」，揭露優良經營績效與業務成長規畫，在信保基金共同支持下推薦給台企銀，成功獲得台企銀員林分行徵審放款，以融資挹注提升服務能量，擴大營運規模。

台企銀表示，先前已發行「銀色之愛信用卡」，依交易金額提撥千分之3專款為公益基金，專款專用作為「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費。此次攜手亞大、信保基金力挺長照2.0，融資挹注彰化「秀老郎」長照機構，持續落實福利社會化、盼能帶動銀髮產業發展榮景。

(時報資訊)