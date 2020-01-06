台開(2841)新埔雲夢山丘溫泉生醫養生村之艾美溫泉花園酒店昨日舉行動土開工典禮，董事長邱復生表示，將以世界標準建築打造雲夢山丘同時保有客家文化，以前老祖宗時代是種茶葉與橘子，下一代則是生醫世代，剛好新竹關西也是長壽鄉，可發展生醫養生產業。

台開「雲夢山丘」歷時多年規畫施作，自2009年開始著手開發，總面積28公頃，已完成自然工法、花園、農園等開發種植，與溫泉酒店養生村完整規畫。艾美溫泉花園酒店昨日行動土典禮，建坪9400坪，房間數186間。溫泉養生村9,200坪，包括酒店式公寓、Villa3別墅等，未來將打造健康樂活、永續生態環境之養生村。

邱復生說，在大家越來越重視PM2.5對環境與養生的重要，雲夢山丘六年來對PM2.5的監測，都低於環保署標準值甚多。台開新埔身心靈養生村，主要就是強調大健康，讓自己身心靈健康，除了身體健康外，更是心靈療癒與環境結合，好的環境讓自己身心靈健康，在人、物、自然三者間有感情互動，創造人的健康與感動。

(時報資訊)