台灣虎航(6757)今年1月3日桃園-首爾仁川首航，直飛韓國第一大城，繼大邱、濟州島、釜山之後，為進軍韓國的第4條航線，也是國籍航空飛韓國航點最多的航空公司。

首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是襲捲全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。無論是充滿傳統歷史氛圍的景福宮、北村韓屋村，還是廣受年輕朋友歡迎的首爾塔、明洞、東大門等，擁有豐富面相的首爾，絕對是體驗韓國文化的首選城市。

桃園-首爾仁川航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT600，每周二、五及週日下午22:00自桃園機場起飛；回程航班編號IT601，每周一、三及六上午02:30自仁川國際機場起飛。而自2020年3月29日起，航班將增為天天飛，方便民眾更彈性安排行程外，也建議可利用大邱、釜山等不同航點進出搭配。

台灣虎航現在已飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計5國、23個國際航點、30條國際航線。

(時報資訊)